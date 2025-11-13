김유정, 김지훈 나락보내더니 새남자 찾았다..황인엽 "영광스럽고 행복"(…

|
[스포츠조선 문지연 기자] '친애하는 X'에 김유정의 새로운 남자 황인엽이 출격한다.
백아진이 연예계에 입성하는 5회를 기점으로, 새로운 인물들이 다양한 관계들로 얽히기 시작한다. 그런 가운데 황인엽이 연기하는 '허인강'의 등장에 이목이 집중된다. 허인강(황인엽)은 아이돌 출신의 배우로 출연하는 작품마다 흥행 기록을 갈아 치우며 톱스타 반열에 오른 인물. 누가 봐도 성공을 이뤘지만 마음 깊은 곳엔 결핍과 우울감을 안고 산다.
특히 이날 공개된 사진에서도 강렬하고 화려한 비주얼로 시선을 사로잡는 동시에, 톱스타로 성공한 삶 이면의 외로움과 공허함이 느껴져 그에 대한 궁금증을 더한다. 여기에 백아진과 레드카펫을 밟은 모습도 눈길을 끈다. 같은 소속사 선후배 배우로 완벽한 비즈니스 관계였지만, 허인강은 백아진과의 만남으로 변화를 맞게 된다고.
한편, 티빙 오리지널 '친애하는 X' 5-6회는 오는 13일 오후 6시에 공개된다.
