[SC현장]"더 큰 사랑 받았으면"…이동욱x김혜준, '킬쇼' 시즌2로 돌…

[홍콩=스포츠조선 정빛 기자] '킬러들의 쇼핑몰'이 2년 만에 돌아온다.
김혜준은 "대본을 봤을 때부터 재밌었는데 이렇게 사랑해 주셔서 감사하다"라고 거들었다.
시즌2 등장에 반갑다는 반응에 대해서 이 감독은 "시즌1 엔딩에 대한 설명을 해줄 수 있는 기회가 생긴 것 같아 만족스럽다"고 했고, 김혜준은 "저도 좋았는데, 저도 모르는 시즌1 부분이 있어서 어떻게 풀어져 나갈까가 궁금했다. 좋음과 동시에 부담감도 동시에 가졌다"라고 고백했다.
이동욱은 "시즌1이 엄청난 사랑을 받아서, 시즌2가 그에 버금가는 혹은 더 이상 사랑받았으면 한다"고 바랐다.
시즌3에 대한 기대감도 있다. 이 감독은 "시즌2가 잘 돼야 생각해야 하는 답변인 것 같다"라고 했고, 이동욱은 "저희 마음대로 결정할 문제가 아니라 저기 뒤에 계시는 디즈니+ 분들이 어떻게 생각할 지도 중요하다"라고 너스레를 떨었다.
시즌2에 새롭게 합류하는 배우들도 관심사다. '파친코'로 주목을 받은 현리가 바빌론 동아시아 지부 용병 팀장 큐 역할, '드라이브 마이 카'의 오카다 마사키가 바빌론 동아시아 지부 용병 공동 팀장이자 큐의 남동생 제이 역으로 합류한다.
이 감독은 "시즌1은 하루 동안 일어난 일이다. 드러나지 않은 조직의 실체가 시즌2에 알려지게 된다. 바빌론이라는 글로벌 조직이라고 설정해놨는데, 오카다 마사키와 현리가 일본 쪽에서 보낸 남매다. 둘 다 바빌론을 위해 일하는 용병이다. 과거의 진만과 좋은 인연이 있다. 아이러니하게 진만을 잡으러 오게 되면서 벌어지는 이야기가 주를 이룬다"며 시즌2에 대해 예고했다.
디즈니+ 오리지널 시리즈 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'는 오는 2026년 공개 예정이다.
