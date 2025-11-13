[SC현장]"더 큰 사랑 받았으면"…이동욱x김혜준, '킬쇼' 시즌2로 돌아온다(종합)

기사입력 2025-11-13 14:45


[SC현장]"더 큰 사랑 받았으면"…이동욱x김혜준, '킬쇼' 시즌2로 돌…
이동욱(왼쪽), 김혜준. 스포츠조선DB

[홍콩=스포츠조선 정빛 기자] '킬러들의 쇼핑몰'이 2년 만에 돌아온다.

이권 감독, 배우 이동욱, 김혜준은 13일 홍콩 디즈니랜드 호텔 컨퍼런스 센터 신데렐라 볼룸에서 열린 '디즈니+ 오리지널 프리뷰 2025(Disney+ Originals Preview 2025)'에서 '킬러들의 쇼핑몰' 시즌2에 대한 얘기를 들려줬다.

먼저 시즌1에 함께했던 배우들의 등장이 팬들의 환호를 불러일으킨다. 극 내내 미스터리함을 극대화시킴과 동시에 놀라운 액션을 선사했던 이동욱이 '머더헬프'를 만든 수상한 삼촌이자 전직 용병인 진만 역으로, 캐릭터의 스펙터클한 성장 속 감정의 깊은 진폭을 보여준 것은 물론 이동욱 배우와 남다른 삼촌, 조카 케미로 사랑받은 김혜준이 지안 역으로 다시 돌아온다.


[SC현장]"더 큰 사랑 받았으면"…이동욱x김혜준, '킬쇼' 시즌2로 돌…
이권 감독, 김혜준, 이동욱(왼쪽부터). 사진=정빛 기자
시즌1으로 다시 돌아온 것에 이권 감독은 "잘 될 것이라 생각하기는 했는데, 이 정도로 잘 될 것이라고는 생각 못 했다"라고 했고, 이동욱은 "이 정도로 잘 돼서 시즌2까지 와서 기쁘다"라며 웃었다.

김혜준은 "대본을 봤을 때부터 재밌었는데 이렇게 사랑해 주셔서 감사하다"라고 거들었다.


[SC현장]"더 큰 사랑 받았으면"…이동욱x김혜준, '킬쇼' 시즌2로 돌…
이동욱. 스포츠조선DB
시즌1 마지막 엔딩에 대해 이동욱은 "저희 작품의 큰 장치라 잘 연기하는 것이 중요했다. 시즌2에서는 왜 그랬는지에 대한 얘기가 나올 것 같다"고 예고했다.

시즌2 등장에 반갑다는 반응에 대해서 이 감독은 "시즌1 엔딩에 대한 설명을 해줄 수 있는 기회가 생긴 것 같아 만족스럽다"고 했고, 김혜준은 "저도 좋았는데, 저도 모르는 시즌1 부분이 있어서 어떻게 풀어져 나갈까가 궁금했다. 좋음과 동시에 부담감도 동시에 가졌다"라고 고백했다.

이동욱은 "시즌1이 엄청난 사랑을 받아서, 시즌2가 그에 버금가는 혹은 더 이상 사랑받았으면 한다"고 바랐다.


[SC현장]"더 큰 사랑 받았으면"…이동욱x김혜준, '킬쇼' 시즌2로 돌…
김혜준(왼쪽), 이동욱. 사진=정빛 기자

시즌3에 대한 기대감도 있다. 이 감독은 "시즌2가 잘 돼야 생각해야 하는 답변인 것 같다"라고 했고, 이동욱은 "저희 마음대로 결정할 문제가 아니라 저기 뒤에 계시는 디즈니+ 분들이 어떻게 생각할 지도 중요하다"라고 너스레를 떨었다.

시즌2에 새롭게 합류하는 배우들도 관심사다. '파친코'로 주목을 받은 현리가 바빌론 동아시아 지부 용병 팀장 큐 역할, '드라이브 마이 카'의 오카다 마사키가 바빌론 동아시아 지부 용병 공동 팀장이자 큐의 남동생 제이 역으로 합류한다.

이 감독은 "시즌1은 하루 동안 일어난 일이다. 드러나지 않은 조직의 실체가 시즌2에 알려지게 된다. 바빌론이라는 글로벌 조직이라고 설정해놨는데, 오카다 마사키와 현리가 일본 쪽에서 보낸 남매다. 둘 다 바빌론을 위해 일하는 용병이다. 과거의 진만과 좋은 인연이 있다. 아이러니하게 진만을 잡으러 오게 되면서 벌어지는 이야기가 주를 이룬다"며 시즌2에 대해 예고했다.

디즈니+ 오리지널 시리즈 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'는 오는 2026년 공개 예정이다.


[SC현장]"더 큰 사랑 받았으면"…이동욱x김혜준, '킬쇼' 시즌2로 돌…
김혜준(왼쪽), 이동욱. 사진=정빛 기자
'디즈니+ 오리지널 프리뷰 2025'는 디즈니+에서 공개 예정인 APAC(아태지역) 및 글로벌 오리지널 콘텐츠를 미리 만나볼 수 있는 행사다. 이날 한국과 일본 등 APAC 오리지널을 비롯한 일반 엔터테인먼트 라인업이 소개됐다. 이 행사에는 약 100여명의 한국 취재진을 포함, 일본, 미국, 홍콩, 대만, 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 태국, 호주, 멕시코, 브라질 등 14개 국가 전세계 400여명의 취재진이 참석했다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이이경 사생활 폭로자, 돌연 입장 번복?…"AI 아니라 억울, 인증 공개할까" [SC이슈]

2.

'36세' 김가은, '10년 열애' 끝났다...전남친 윤선우가 현남편으로 "행복해♥"

3.

'직장암 4기' 이사벨라 "폐로 전이돼..치매 남편 10년 간병 끝에 요양원 보내"

4.

김상욱 교수, 심근경색 전조 증상 있었다 "속이 거북하고 소화 안 돼" ('유퀴즈')

5.

송가인, 스태프 식비만 한 달 4천만원 "한 끼에 70만원..매니저 30kg 쪘다"

연예 많이본뉴스
1.

이이경 사생활 폭로자, 돌연 입장 번복?…"AI 아니라 억울, 인증 공개할까" [SC이슈]

2.

'36세' 김가은, '10년 열애' 끝났다...전남친 윤선우가 현남편으로 "행복해♥"

3.

'직장암 4기' 이사벨라 "폐로 전이돼..치매 남편 10년 간병 끝에 요양원 보내"

4.

김상욱 교수, 심근경색 전조 증상 있었다 "속이 거북하고 소화 안 돼" ('유퀴즈')

5.

송가인, 스태프 식비만 한 달 4천만원 "한 끼에 70만원..매니저 30kg 쪘다"

스포츠 많이본뉴스
1.

한화 이어 KT도 150㎞ 강속구 투수 아시아쿼터 영입, 日 독립리그 출신 스기모토 코우키 "충분히 경쟁력 있다"

2.

'15홈런 가능' 안재석 놔두고 '5홈런' 박찬호에 100억을 태운다? → 두산은 내년 '윈나우'가 아니다

3.

"케인 토트넘 복귀 현실화"→'공격수 부진 해소' 프랭크 감독 방긋…'17경기 23골' 여전한 월드클래스

4.

'5억 초대박 끝' 김도영, 연봉 대폭 삭감 불가피…강백호는 2.6억 깎였다, KIA는 어떨까

5.

'도대체 왜?' 1위표도 2위표도 없었다, 야마모토 CY상 고작 3위라니…2위는 누구야

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.