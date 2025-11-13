[SC현장]아이유x변우석 투샷, 홍콩서 처음 베일 벗었다…'21세기 대군…

[SC현장]아이유x변우석 투샷, 홍콩서 처음 베일 벗었다…'21세기 대군부인' 예고편 공개(종합)

기사입력 2025-11-13 15:32


'21세기 대군부인' 아이유(왼쪽), 변우석. 사진 제공=월트디즈니 컴퍼니

[홍콩=스포츠조선 정빛 기자] '21세기 대군부인'이 홍콩에서 처음 베일을 벗었다.

13일 홍콩 디즈니랜드 호텔 컨퍼런스 센터 신데렐라 볼룸에서 '디즈니+ 오리지널 프리뷰 2025(Disney+ Originals Preview 2025)'가 열렸다. 이날 현장에는 MBC 새 드라마이자 디즈니+를 통해 공개될 '21세기 대군부인' 예고 영상이 처음으로 공개돼 취재진의 눈길을 끌었다.

'21세기 대군부인'은 21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로 모든 걸 다 가진 재벌이지만 신분은 고작 평민이라 짜증스러운 여자 성희주(아이유)와 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 있는 것이 없어 슬픈 남자 이완(변우석)의 운명 개척 신분 타파 로맨스를 그린 드라마다.

'김비서가 왜 그럴까', '환혼', '환혼: 빛과 그림자', '사랑은 외나무다리에서' 등에서 섬세한 연출로 캐릭터들의 공감대를 탁월하게 만들어낸 박준화 감독이 연출을 맡았고, 이 작품으로 2022년 MBC 드라마 극본 공모 장편 시리즈 부문 우수상을 수상한 유아인 작가가 극본을 썼다.

무엇보다 현재 가장 주목받고 있는 배우 아이유, 변우석의 조합과 시너지에 기대가 모아지는 가운데 이들은 또 한 번의 인생 캐릭터를 예고하며 새로운 모습을 보여줄 전망이다.


'21세기 대군부인' 아이유(. 사진 제공=월트디즈니 컴퍼니
아이유는 모든 것을 다 가졌지만 신분이 평민이라 짜증스러운 여자 성희주 역을 맡았다. 뛰어난 외모와 명석한 두뇌, 승부욕까지 갖춘 능력 있는 경영인이지만 신분의 한계로 할 수 없는 것들을 넘어서기 위해 계약결혼을 선택하는 당찬 캐릭터이다.

변우석은 왕족의 신분 말고는 아무것도 가질 수 없어 슬픈 남자 이안대군 이완 역을 연기한다. 빛나서도 소리 내서도 안 되는 왕실의 차남이란 자리로 인해 불꽃같은 마음을 숨기고 살아가는 인물이다.

비슷한 처지이나 그간 다른 선택을 하고 살아온 두 사람은 서로를 통해 인생의 전환점을 만나 새로운 내면을 마주하고 남다른 감정을 겪게 된다. 아이유와 변우석은 이런 캐릭터의 다층적인 변화를 섬세하게 표현하며 묵직한 존재감과 동시에 설레는 케미스트리를 선보일 예정이다.


'21세기 대군부인' 변우석. 사진 제공=월트디즈니 컴퍼니

'21세기 대군부인'은 2026년 상반기 디즈니+와 MBC에서 공개된다.

한편, '디즈니+ 오리지널 프리뷰 2025'는 디즈니+에서 공개 예정인 APAC(아태지역) 및 글로벌 오리지널 콘텐츠를 미리 만나볼 수 있는 행사다. 이날 한국과 일본 등 APAC 오리지널을 비롯한 일반 엔터테인먼트 라인업이 소개됐다. 이 행사에는 약 100여명의 한국 취재진을 포함, 일본, 미국, 홍콩, 대만, 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 태국, 호주, 멕시코, 브라질 등 14개 국가 전세계 400여명의 취재진이 참석했다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

