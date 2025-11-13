엔씨소프트, 지스타 2025에서 '호라이즌' IP 활용한 MMORPG '호라이즌 스틸 프론티어스' 최초 공개

기사입력 2025-11-13 16:31


엔씨소프트, 지스타 2025에서 '호라이즌' IP 활용한 MMORPG '…



엔씨소프트가 글로벌 신작 MMORPG '호라이즌 스틸 프론티어스(Horizon Steel Frontiers)'를 13일 부산 벡스코에서 개막한 '지스타 2025' 현장에서 최초 공개했다.

엔씨소프트는 소니 인터랙티브 엔터테인먼트(SIE) 산하 스튜디오 게릴라(Guerilla)의 '호라이즌' IP를 활용해 MMORPG '호라이즌 스틸 프론티어스'를 개발 중이다.

기계 사냥꾼들의 땅 데드랜드(Deadlands)를 배경으로 호라이즌의 핵심 요소인 헌팅 액션을 계승하면서 MMORPG 장르에 맞춘 고도화된 전투 시스템, 높은 자유도의 세분화된 커스터마이징 등 차별화된 요소들을 결합해 글로벌 시장에 선보일 예정이다.

우선 '호라이즌 스틸 프론티어스'의 브랜드 웹페이지를 오픈하고 게임의 특징을 담은 트레일러와 개발자 인터뷰를 공개했다. 트레일러를 통해 '호라이즌 스틸 프론티어스' 고유의 세계관과 기계 몬스터, 대규모 전투 등을 확인할 수 있다. 개발자 인터뷰에서는 게릴라의 얀 바트 반 빅(Jan-Bart Van Beek) 스튜디오 디렉터 겸 아트 디렉터가 엔씨소프트와 협업을 통해 선보일 새로운 '호라이즌'에 대한 기대를 밝혔다.

게임 관련 정보는 공식 브랜드 웹사이트를 통해 순차적으로 공개될 예정이며, 출시 시점에는 모바일과 PC(PURPLE) 크로스 플랫폼으로 플레이할 수 있다.


부산=남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

