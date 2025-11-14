[종합]유부남 정우성은 복귀, 신민아는 재혼 요구…홍콩서 韓연예인 더 난…

|
[홍콩=스포츠조선 정빛 기자] 말 그대로 '메이드 인 코리아' 작품들이 내년에도 글로벌 플랫폼 디즈니+를 타고 전 세계 시청자들을 '현혹'할 계획이다.
이를 위해 한국에서는 '조각도시' 도경수, 지창욱, '메이드 인 코리아' 현빈, 정우성, 우도환, '골드랜드' 박보영, 김성철, 이현욱, '킬러들의 쇼핑몰 시즌2' 이동욱, 김혜준, '재혼 황후' 신민아, 주지훈, 이세영 등이 홍콩으로 착륙했다.
그런 만큼, 취재 열기도 뜨거웠다. 행사에는 약 100여명의 한국 취재진을 포함, 일본, 미국, 홍콩, 대만, 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 태국, 호주, 멕시코, 브라질 등 14개 국가에서 온 400여명의 취재진이 참석했다.
특히 한국 콘텐츠에 대한 특별함을 강조했다. 그도 그럴 것이 디즈니+가 출범한지 6년. 월트디즈니가 본래 잘하는 글로벌 콘텐츠들도 있지만, 이 중에서도 한국 콘텐츠와 시장이 이 짧은 기간 플랫폼의 성장을 견인했다고 해도 과언이 아니다.
루크 강 사장은 "불과 몇 년 만에 전 세계에 새로운 시청층을 확보하게 됐다. '무빙', '나인 퍼즐', '카지노', '북극성' 등 작품들은 주요 시상식에서 수상하며 창작 역량을 인정받기도 했다"라며 "무엇보다 한국의 이야기는 전 세계 시청자들의 공감을 받고 있다. 특히 미국과 유럽 시청자들의 마음을 사로 잡고 있다"라고 높이 평가했다.
그러면서 한국과의 협업도 짚었다. 루크 강 사장은 "아태지역에서 어떤 것을 제작할 것인가에 대해 선별적이고 전략적으로 접근한다. 지난주에 CJ ENM과 함께 티빙의 한국 콘텐츠를 디즈니+를 통해 일본에 송출하도록 했다"고 강조했다.
무엇보다 글로벌 취재진들을 보며, K-콘텐츠의 인기를 새삼 더 체감할 수 있었다. 이들은 한국 스타들을 보기 위해, 행사 시작 시간 훨씬 전부터 줄을 서서 앞자리를 서로 차지하려는가 하면, 그 노력이 헛되지 않도록 한국 스타들을 휴대전화로 담기 바빴다.
이러한 '흥분의 도가니'는 질문 경쟁으로도 이어졌다. 다른 아태지역 콘텐츠나 글로벌 콘텐츠를 소개하는 세션보다, 한국 콘텐츠 소개 세션 때 특히나 서로 질문하려고 격렬하게 손을 여기저기서 들었다. 여기에 다소 서툴지만 직접 한국말로 질문도 하고, 자신이 '팬'이라고 강조하기도 했다.
'최악의 악', '강남 비-사이드' 이후 또 한 번 '조각도시'로 디즈니+와 협업하는 지창욱은 "액션과 장르적인 작품을 계속 디즈니+에서 했다. 배우로 영광스럽다. 투자해 주셔서 책임감도 많이 느끼고 감사하다"라고 소감을 밝혔다.
도경수는 "개인적으로 디즈니+가 짱이라고 생각한다"며 웃음을 유도한 뒤, 첫 빌런 역할에 대해 "보시는 분들이 봤을 때, '저 캐릭터 참 못됐다, 안 나왔으면 좋겠다'는 감정을 느끼셨으면 했다"고 전했다.
'메이드 인 코리아'는 '마약왕', '서울의 봄', '내부자들', '남산의 부장들', '하얼빈' 등을 만들어 온 우민호 감독의 첫 시리즈 연출작이다. 시즌1 공개 전에 벌써 시즌2를 확정했다는 점에서도 놀라움을 산다.
부와 권력에 대한 야망을 지닌 인물 백기태로 나서는 현빈은 "시대적 배경과 픽션이 가미되면서, 새로운 그리고 탄탄한 이야기가 만들어졌다"라며 기대감을 높였다.
정우성은 동물적인 본능과 무서운 집념을 가진 검사 장건역 역할을 맡았다. 무엇보다 지난해 11월 모델 문가비가 출산한 아들의 친부라는 사실이 알려지고, 지난 8월 문가비가 아닌 오랜 연인으로 알려진 비연예인 여자친구와 혼인 신고를 한 후 공식적으로 복귀하는 첫 작품이라는 점이 관심사다.
정우성은 "현빈 씨, 우도환 씨와 새로운 작품으로 인연을 맺어서 소중하고 귀하다. 멋진 동료 배우들과 하는 작품이 되겠다 싶었다"라며 "감독님이 제안해 주셨을 때, 저에게는 맞지 않다고 생각했다. '에너지가 넘치는 장건역이 맞을까?' 했는데, 제가 표현할 수 있는 장건역이 있을 것 같더라"며 작품 선택 배경을 설명했다.
육사 출신 장교이자, 백기태의 동생인 백기현 역을 맡은 우도환은 "꼭 액션신이 아니라도 스케일이 크다고 생각한다"며 "'나라면 어땠을까'를 대입하시면 조금 더 재밌게 관람하실 수 있을 것 같다"라고 극을 예고했다.
영화 '공조', '창궐', 드라마 '수사반장 1958' 등을 통해 감각적인 장르 연출력을 인정받은 김성훈 감독이 메가폰을 잡았다. 김 감독은 "욕망이 어떻게 갈리고, 우리가 어떻게 해결할 수 있는지를 얘기해보고 싶었다"라고 기획 의도를 밝혔다.
박보영은 금괴를 지키기 위해 사투를 벌이는 김희주 역을 맡았다. 김희주는 국제공항의 보안 검색 요원으로, 불법 금괴 밀수 사건에 휘말리게 되는 인물이다.
박보영은 "기존 보여드렸던 모습과 다를 것 같다. 굉장히 많이 도망치고, 흙칠도 많이 한다. 의도치 않게 금괴가 제 손에 들어왔지만, 인간이라는 게 욕망이 생기지 않느냐. 그걸 가지려고 하는 걸 노력하는 점을 보실 수 있을 것"이라고 귀띔했다.
일명 '우기'로 불리는 대부업체의 말단 조직원 장욱 역할의 김성철은 "금괴를 가지고 생존자 모습이 다채롭게 나오는데, 매력적으로 다가오더라. 금괴를 지키고자 하는 욕망이 저한테도 있을 것 같아서 도전하게 됐다"라고 했다.
희주의 남자친구이자 카지노 도박 빚을 갚으려는 목적으로 밀수 조직을 돕는 항공사 부기장 이도경을 연기하는 이현욱은 "금괴 앞에서 어떤 욕망을 보여줄지, 인간이 가지고 있는 기본적인 욕망에 대해 끌렸다. 나에게 금괴가 많이 생긴다면 어떤 선택을 할 것인가?라는 고민을 시청자분들도 할 것 같다"며 고개를 끄덕였다.
시즌1에서 미터리함을 극대화시킴과 동시에 놀라운 액션을 선사했던 이동욱이 '머더헬프'를 만든 수상한 삼촌이자 전직 용병인 진만 역으로, 이동욱과 남다른 삼촌-조카 케미로 사랑받은 김혜준이 지안 역으로 컴백한다.
시즌1으로 다시 돌아온 것에 이권 감독은 "잘 될 것이라 생각하기는 했는데, 이 정도로 잘 될 것이라고는 생각 못 했다"라고 했고, 이동욱은 "이 정도로 잘 돼서 시즌2까지 와서 기쁘다"라며 웃었다. 김혜준 역시 "대본 봤을 때부터 재밌었는데 이렇게 사랑해 주셔서 감사하다"라고 거들었다.
그러면서 이 감독은 "시즌1 엔딩에 대한 설명을 해줄 수 있는 기회가 생긴 것 같아 만족스럽다"고 했고, 김혜준은 "저도 모르는 시즌1 부분이 있어서 어떻게 풀어져 나갈까가 궁금했다. 좋음과 동시에 부담감도 동시에 가졌다"라고 고백했다.
끝으로 이동욱은 "시즌1이 엄청난 사랑을 받아서, 시즌2가 그에 버금가는 혹은 더 이상 사랑받았으면 한다"고 솔직한 마음을 내비쳤다.
'재혼 황후'는 동대제국의 완벽한 황후 나비에(신민아)가 도망 노예 라스타(이세영)에게 빠진 황제 소비에슈(주지훈)로부터 이혼을 통보받고, 이를 수락하는 대신 서왕국의 왕자 하인리(이종석)와의 재혼 허가를 요구하며 벌어지는 로맨스 판타지 대서사극이다. 글로벌 누적 조회수 약 26억 회(2024년 12월 기준)를 기록하며 전 세계적인 신드롬을 이끈 웹툰을 원작으로 한다.
특히나 믿고 보는 명품 배우 군단이 '재혼 황후'를 빈틈없이 채운다. 먼저 신민아는 명석한 두뇌와 타고난 기품으로 모두가 사랑하는 완벽한 황후 나비에로 변신한다. 로맨스 퀸으로 불렸던 신민아가 로맨스 판타지 장르까지 장악할 수 있을지 큰 기대를 모으고 있다.
신민아는 "'재혼 황후' 원작이 워낙 사랑을 받고, 많은 분이 기대해 주시는 것으로 알고 있다. 저 역시도 원작이 어떻게 드라마화될 지 궁금했다. 그래서 참여하게 됐다"라며 떨리는 마음을 드러냈다.
올해 글로벌 흥행을 이끈 주지훈은 절대 권력을 가진 동대제국의 황제 소비에슈로 또 한 번 글로벌 시청자들을 정조준한다. 주지훈은 "전 세계적으로 많은 사랑을 받은 원작이 어떻게 드라마로 구현이 될까라는 궁금증이 있었다. 동서양 인종을 막론하고 판타지 세계가 확장하는 것에 재미를 느끼고 있었다. 그 안에서 제가 출연하는 것에 어떤 의미를 가질지 궁금하다"고 했다.
이세영은 화려한 미모를 가진 도망 노예 라스타로, 지금까지 본 적 없는 역할이라는 점에서 기대를 모은다. "판타지 작품으로는 작품을 해본 적이 없다"는 이세영은 "새로운 캐릭터이기도 하고, 정부 역할이다. 선배님들께 많이 배우면서 작품에 참여하면 좋겠다는 생각이다"고 털어놨다.
이미 디즈니+ 다작으로 '디즈니+ 아들'이라는 애칭을 얻은 지창욱은 "일본에서 작업을 꼭 해보고 싶었다. 이번 작품을 제안 받고, 굉장히 재밌는 컬래버가 될 수 있겠더라. 제가 일본어를 못 하는 설정인데, 점점 소통되는 과정을 기대해 주시길 바란다"며 "휴머니즘과 사랑이 있다. 문화적 장벽을 넘어 이게 어떻게 이뤄질지 그것 또한 관전 포인트다"라고 예고했다.
이마다 미오는 "언어 장벽이라는 것이 어려운 부분이기도 했지만, 연애라는 것은 서로에 대해 잘 알고 싶고 더 가까이 알고 싶기 때문에 커뮤니케이션을 하는 것이 중요하다고 생각했다"며 "원래도 한국의 러브코미디 작품을 좋아하기 때문에, 그 세계관을 직접 참여하게 돼서 기대된다"고 말했다.
대신 이들의 첫 스틸컷이 공개돼, 아쉬움은 조금 달랜 분위기다. '21세기 대군부인'은 21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로 모든 걸 다 가진 재벌이지만 신분은 고작 평민이라 짜증스러운 여자 성희주(아이유)와 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 있는 것이 없어 슬픈 남자 이완(변우석)의 운명 개척 신분 타파 로맨스를 그린 드라마다. 아이유와 변우석의 조합으로 기대를 모으는 가운데, 이날 두 사람의 투샷이 처음으로 공개돼 이목을 사로잡았다.
'현혹'은 1935년 경성, 반세기가 넘도록 세상 밖으로 나오지 않아 의혹과 소문이 가득한 매혹적인 여인 송정화(수지)의 초상화를 의뢰 받은 화가 윤이호(김선호)가 그녀의 신비로운 비밀에 다가가게 되면서 벌어지는 이야기를 다룬 이야기다. 2020년 드라마 '스타트업' 이후 6년 만에 만난 수지와 김선호의 재회가 이루어지는 것. 당시에는 현대극이었지만, 이번에는 시대극으로 들어간 두 사람의 케미를 잠시나마 스틸컷으로 엿볼 수 있었다.
캐롤 초이 총괄은 "2021년에 처음으로 현지 오리지널 사업을 시작하겠다고 했는데, 오늘 호응을 보니까 잘하고 있는 것 같다. 실제 '무빙', '나인 퍼즐' 등 수상도 많이 했다. 저희에게는 보상 받는 느낌이었다. 계속해서 디즈니의 로컬 전략을 활용해서, 지역을 위한 최고의 콘텐츠를 선사하고 싶다"고 말했다.
에릭 슈라이어 사장도 "한국 드라마와 한국 시청자들은 뛰어난 재능이 있다. 글로벌적으로 테마가 공감을 일으킬 수 있더라. 인간미나 따뜻함, 독창성 등 한국만이 가지고 있는 천부적인 재능이 있다. 제작 수준도 굉장히 높다"며 "이러한 아태지역의 이야기를 전 세계에 알리는 것은 굉장히 보람차고, 가슴 뛰게 하는 일"이라고 덧붙였다.
