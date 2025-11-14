이승철, 두 딸에 유산 안 물려준다 "내가 다 쓰고 갈 것" ('옥문아')

기사입력 2025-11-14 08:08


[스포츠조선 이우주 기자] KBS2 '옥탑방의 문제아들'에서 가수 이승철이 명불허전의 입담으로 옥탑방을 들썩이게 했다.

지난 13일(목) 방송된 KBS2 예능 '옥탑방의 문제아들 시즌2'(이하 '옥문아') 290회는 가수 이승철이 옥탑방에 초대돼, 송은이, 김숙, 김종국, 홍진경, 양세찬, 주우재와 함께 기상천외한 문제들을 두고 도파민 터지는 퀴즈 전쟁을 펼쳤다.

이날 이승철은 유쾌한 라이브 황제의 면모로 분위기를 끌어올렸다. 이승철은 "승철 형님은 숨소리까지 컨트롤하신다"라며 팬심을 드러낸 주우재에게 "자기 영상 봤다. 조회수 엄청 나오더라. 박명수 보다 낫다"라고 센스 있게 보답해 웃음을 자아냈다. 이어 그는 여전히 음악에 진심인 모습으로 감탄을 자아내기도 했다. 이승철은 콘서트를 위해 국내 최초 서라운드 시스템을 구현했다며 "이 시스템을 만들기 위해 콘서트장에 스피커 200대를 달았다. 10년 전부터 음향 회사도 직접 세우고, 녹음실도 만들면서 준비해왔다"라고 이야기해 라이브 황제의 클래스를 입증했다. 또한 이승철은 옥탑방 멤버들을 위한 막간 미니 콘서트를 열어 귀호강을 선사했다.

그런가 하면, 이승철은 박보검과의 특별한 인연을 언급해 눈길을 끌었다. 이승철은 "박보검 씨가 제 노래 '내가 많이 사랑해요'의 뮤직비디오에 출연했는데, 피아노를 너무 잘 치길래 같이 음악 프로그램에 나가자고 부탁했다. 그런데 이날 보검 씨가 '별 보러 가자'를 부른 것만 화제가 됐다"라고 회상해 웃음을 자아냈다. 이어 "보검 씨가 미안했는지 본인이 MC인 음악 프로그램에 저를 초대해 함께 '내가 많이 사랑해요'를 불렀다. 해당 영상의 조회수가 폭발하면서, 덕분에 차트 역주행까지 했다"라고 흐뭇해하며 "저는 헤어스타일도 '관식이 머리'로 했다"라며 애정을 드러냈다.


이 가운데 이날 '옥문아'에서는 '남편이 비상금을 들켜도 혼나지 않는 방법', '90년대에 노래방과 함께 성행한 문화', '돌아가신 아버지의 심장이식자와 버진로드를 걸은 신부' 등의 흥미로운 문제들이 출제돼 관심을 모았다. 이와 관련해 이승철은 아내에게 사랑받는 법을 공개해 귀를 쫑긋하게 했다. 이승철은 "저는 아내에게 용돈을 받아쓰고 있다. 비상금도 따로 숨기지 않는다. 다만 저작권료만 제가 관리한다"라며 현실 남편의 정석을 보여줬다. 이어 아직까지 아내를 '마님'이라 칭한다고 밝힌 그는 "아내가 임신했을 때 정말 잘 해줘야 한다. 그때 미국에 있었는데, 매 끼니 밥을 해주고, 직접 장어까지 공수해서 몸보신을 시켜줬다"라고 자화자찬하더니 새신랑 김종국에게 "이런 건 꼭 해야 한다"라고 당부해 모두를 빵 터지게 했다.

한편, 이승철의 수제자 자리를 두고 막간 노래 테스트가 펼쳐져 웃음을 자아냈다. 그중에서도 이승철의 주목을 받은 건 노래 커버 영상으로 인기 급상승 동영상 1위를 기록한 주우재. 이승철은 "우재가 조회수 나보다 높다"라며 자신감을 불어넣더니, 주우재의 열창이 끝나자 본격 1대1 보컬 트레이닝까지 자처해 모두의 부러움을 샀다. 주우재는 단 한 번의 코칭만으로 목소리가 달라지자 "감동이다. 역시 라이브의 황제"라며 감격했다.

무엇보다 이날 이승철은 딸의 결혼식 준비까지 함께한 딸바보의 면모로 훈훈함을 안겼다. 그는 "딸의 웨딩드레스랑 사위 턱시도를 직접 골라줬다. 준비하는 6개월 동안 너무 행복하고 꿈만 같았다"라며 당시를 생생하게 회생했다. 그러면서 "딸 결혼식의 모든 음악을 직접 기획, 편집했는데 눈물이 났다. 버진로드를 같이 걸을 때는 정말 짠하더라"라고 덧붙여 감동을 선사했다. 이에 김숙이 "최고의 장인이다"라고 감탄하자, 이승철은 "유산은 제가 다 쓰고 갈 거다. 딸들도 그러려니 한다"라며 너스레를 떨어 마지막까지 유쾌한 입담을 뽐냈다.

방송 이후 각종 사회관계망서비스를 통해 "귀가 녹는다 진짜로. 이승철 역시 최고다", "역시 라이브의 황제. 콘서트 준비 클래스 대박이다", "이승철이랑 박보검 인연 너무 훈훈하고 좋다", "주우재 코칭 조금 받았다고 바로 효과 보이는 게 너무 신기함", "이승철&박보검 리메이크 음원도 기대해 봐도 될까요? 이거 되는 주식인데", "딸 얘기도 그렇고 아내한테 잘하는 거 보기 좋다. 사랑꾼 인정" 등의 반응이 이어졌다.


옥탑방에서 펼쳐지는 도파민 폭발 수다와 퀴즈 전쟁이 펼쳐지는 '옥탑방의 문제아들'은 매주 목요일 오후 8시 30분 KBS 2TV에서 방송된다.

wjlee@sportschosun.com

