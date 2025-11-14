'홍현희♥' 제이쓴, 아들 옷 다 내다 팔더니…"목도리까지 내가 떠야 하나"

기사입력 2025-11-14 16:42


'홍현희♥' 제이쓴, 아들 옷 다 내다 팔더니…"목도리까지 내가 떠야 하…

[스포츠조선 김준석 기자] 개그우먼 홍현희의 남편이자 인테리어 디자이너 제이쓴이 '육아 아빠 감성' 가득한 근황을 전했다.

제이쓴은 14일 자신의 SNS 스토리에 여러 장의 뜨개실 사진과 함께 "맘에 드는 목도리 없는데 떠줘야 하나…으으?"라는 글을 올렸다.

공개된 사진에는 포근한 컬러의 캐시미어 실들이 정갈하게 놓여 있어, 직접 아들 준범의 목도리를 만들어주려는 고민이 담겨 있었다.

또 제이쓴은 평소에도 육아 과정과 일상을 SNS에 공유하며 아들 준범을 향한 다정한 면모를 드러낸 바 있다.

이번 게시물 또한 "육아하는 아빠"의 따뜻한 모습이 드러난 게시물로 팬들의 미소를 유발했다.

한편 제이쓴은 최근 준범이가 입던 옷과 신발을 팔로워들에게 저렴한 가격에 판매하는 플리마켓을 열어 화제를 모은 바 있다.

narusi@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'미성년 성폭행' 엑소 출신 크리스, 사망설 재점화...여러 버전의 '죽음 루머' 난무

2.

손호준, 절친 유노윤호와 불화 폭로 "엄청 큰 사건으로 연락 안 해" ('비서진')

3.

박명수, '해외 남녀 혼탕' 갔다 제대로 당했다…"남자 스태프만 우르르"

4.

장영란, 남편 백수된지 6개월만에 '한의원 재오픈' 기쁜 소식..."상가 알아보는 중"

5.

이정현, 10년만 ♥남편·딸도 놀란 깜짝 변신 "두근, 눈물 났다" ('편스토랑')

연예 많이본뉴스
1.

'미성년 성폭행' 엑소 출신 크리스, 사망설 재점화...여러 버전의 '죽음 루머' 난무

2.

손호준, 절친 유노윤호와 불화 폭로 "엄청 큰 사건으로 연락 안 해" ('비서진')

3.

박명수, '해외 남녀 혼탕' 갔다 제대로 당했다…"남자 스태프만 우르르"

4.

장영란, 남편 백수된지 6개월만에 '한의원 재오픈' 기쁜 소식..."상가 알아보는 중"

5.

이정현, 10년만 ♥남편·딸도 놀란 깜짝 변신 "두근, 눈물 났다" ('편스토랑')

스포츠 많이본뉴스
1.

"롯데, 박찬호 오퍼도 안했다" 대형 FA 영입 없다, 큰손 결국 헛소문인가

2.

두산 박찬호 오피셜, 안 뜨나 못 뜨나

3.

'모두 입 다물어! 만장일치야' 다시 한번 확인된 오타니의 탈인간급 위상, 3년 연속 만장일치+개인통산 4번째 MVP 수상

4.

"박지성 맨유 중요성, 호날두급" 웨인 루니 N번째 박지성 리스펙..."제일 저평가 동료? PARK JI-SUNG, 환상적 공헌"

5.

"난 이런 선수다." 일본 타자들에게 156km 강속구가 통할까. 곽빈 체코 이어 일본전도 선발[도쿄 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.