추사랑, 父 추성훈 영상에 충격..용돈 절약 다짐 "무서워"

기사입력 2025-11-14 18:49


[스포츠조선 조윤선 기자] 추사랑이 아빠 추성훈이 힘들게 돈 버는 모습을 보고 놀라움을 감추지 못했다.

14일 야노시호 채널에는 '야노시호 가짜의 삶 (유튜브용 보여주기식 하루에용~♥)'라는 제목의 영상이 업로드됐다.

영상에서 제작진은 "아빠가 유튜브에서 재미난 영상 많이 찍는데 '사랑이 용돈 아껴써'라는 댓글이 달리고 있다"고 전했다. 이에 야노시호는 "정말? 사랑이는 돈을 좀 쓴다"고 말했고, 사랑이는 부끄러운 듯 "그만"이라며 엄마를 말렸다.


이어 제작진은 '열일'하는 추성훈의 영상을 공개했다. 영상 속 추성훈은 핑크색 앞치마를 두르고 운동을 하거나, 상의는 탈의한 채 고양이 귀 머리띠와 장갑만 착용하고 깜찍한 안무를 선보이는 등 망가짐을 불사했다.

추성훈의 충격적인 비주얼이 담긴 영상에 모녀는 숙연해졌다. 야노시호는 "징그러워"라며 경악했고, 사랑이는 "무서워"라고 말했다.

이에 제작진은 "댓글이 전부 '사랑이 용돈 아껴 쓰라', '아빠 힘들게 돈 벌고 있다'고 달렸다"고 설명했고, 사랑이는 고개를 끄덕여 웃음을 자아냈다.

