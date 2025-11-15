최연청, 출산 5개월만에 26kg 감량→바로 걸그룹 데뷔..."아이 갖기…

|
[스포츠조선 김수현기자] 걸그룹 RiRi에서 본명 규리로 데뷔한 최연청이 싱크로율 200%의 '최애의 아이' 실사판 숏폼 콘텐츠를 공개했다.
최연청은 한국과 중국에서 활동하고 있는 배우로, 중국 최대의 대형기획사 얼동판싱(耳?繁星)과 한국인 최초로 계약했을 만큼 인지도 높은 한류스타이다. 중국 포털사이트 바이두에서 영향력 순위 2위, 숏폼 플랫폼 틱톡에서 인기 순위 1위를 1년 안에 3번이나 기록한 바 있을 정도로 많은 팬들에게 사랑을 받고 있다.
2023년 결혼 후 1년 만에 임신 소식까지 알리며 행복한 결혼생활을 이어갔던 최연청이지만 임신 후 체중이 72kg까지 증가하며 많은 스트레스를 받았다고. 당시를 회상하며 "아이를 갖기 전부터 세리 언니와 음악 얘기가 오가고 있었다. 하지만 거울에 비춘 제 모습은 도저히 대중들 앞에 나갈 수가 없는 상태였다"라고 설명했다.
'최애의 아이' 주인공 호시노 아이는 자신의 출산 소식을 숨기고 곧바로 아이돌 활동을 재개, 팬들 앞에 완벽한 모습으로 다시 서는 인물이다. 일반인으로서는 상상하기 힘든 엄청난 자기 관리를 통해 팬들 앞에서 다시 한번 완벽한 모습을 선보인 규리에게서 호시노 아이의 모습이 겹쳐보인다. 팬들의 규리를 응원할 수밖에 없는 것도 이런 강한 마음 때문이다.
한국과 중국을 오가며 배우로의 입지를 탄탄하게 다져온 최연청은 그룹 달샤벳으로 데뷔한 이후 솔로 활동까지 이어가며 베테랑 아티스트로 자리잡은 세리의 만남이 어떤 시너지를 만들어낼지 기대가 모이는 가운데, RiRi는 11월 말 도쿄에서 총 4회 팬미팅을 열 예정이다.
