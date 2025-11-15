김량진, 21세 미혼모로 탈북→32세 억대 CEO...인생역전 "악착같이…

|
[스포츠조선 김수현기자] KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서 레몬닭발 신화의 주인공 김량진 대표가 "21세에 미혼모로 탈북했다"라고 밝혀 시선을 사로잡는다.
김량진 대표의 집을 찾은 이순실은 최신 트렌드로 꾸며진 아파트의 모습에 깜짝 놀란다. 이순실은 "이사한지 5개월 된 신축 아파트"라며 티끌 하나 없는 바닥과 깔끔하게 정리된 선반에 두 눈을 휘둥그레 바라본다고. 이에 김량진 대표는 "요즘 학생들 중에 우리 레몬닭발을 모르는 사람이 없다"라며 월 5억 매출 신화에 이어 현재 신축 아파트에 입주했으며, 최고급 외제 승용차를 소유하고 있다고 밝혀 모두를 깜짝 놀라게 한다.
전현무는 "모델 하우스 같다. 돈 많이 버신 거 같다"며 감탄하고, 이순실은 "폭격 맞은 집 같다"며 재활용 가구를 주로 사용하는 자신의 집과 180도 다른 세련된 주거 모습에 부러움을 감추지 못한다.
32세의 성공한 사업가이자 두 아이의 엄마인 김량진 대표의 이유 있는 성공 스토리는 '사당귀' 본 방송에서 공개된다.
한편
shyun@sportschosun.com