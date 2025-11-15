박나래, 조부 진돗개 입양하더니..55억家서 개인 과외까지 '애지중지' ('나혼산')

박나래, 조부 진돗개 입양하더니..55억家서 개인 과외까지 '애지중지' …

[스포츠조선 조윤선 기자] 개그우먼 박나래가 할아버지가 키우던 진돗개 복돌이를 입양했다.

14일 MBC '나 혼자 산다' 방송 말미에는 박나래가 새 가족이 된 복돌이를 살뜰히 돌보는 모습이 그려졌다.

앞서 지난달 방송에서는 박나래가 전현무, 기안84의 도움을 받아 돌아가신 조부모님의 집을 정리하는 모습이 공개됐다.

당시 박나래는 "할아버지가 키우던 진돗개 복돌이가 있다"며 "2년 반을 키우셨는데 할아버지 돌아가시고 작은 아빠가 사료를 줘도 안 먹었다"고 말했다. 이어 "할아버지가 돌아가시고 나서부터 거의 2년이 됐는데 계속 생각이 난다"며 직접 데려올지 고민하는 모습을 보였다.

이에 기안84는 "그 친구가 많은 복을 갖다 줄 것 같다. 할아버지가 너한테 하나 남겨주신 것 같다"며 응원했고, 전현무도 "키워라. 내가 도와주겠다. 너무 힘들면 훈련도 해주겠다"며 힘을 보탰다.


박나래, 조부 진돗개 입양하더니..55억家서 개인 과외까지 '애지중지' …
두 사람의 격려에 용기를 얻고 복돌이를 집에 데려온 박나래 "같이 산 지 두 달 반 정도 됐다"며 "바뀐 건 복돌이 물건이 많이 늘었다"고 말했다. 이어 "우리 아이가 천재기가 있다. 똑똑하다"며 자랑했다.

또 박나래는 "이왕이면 스타일리시하게 해주고 싶다"며 복돌이의 옷을 잔뜩 구입했고, 좋은 재료들로 직접 복돌이 밥까지 만들어줬다. 이 외에도 집에서 복돌이 개인 과외까지 진행하며 정성을 쏟았다. 그러나 시간이 흐르자 "복돌이 훈련인지 내 훈련인지 모르겠다"며 지친 모습을 보였다.

결국 영혼까지 털린 박나래는 "더럽게 힘드네. 개판이 났다"고 말해 웃음을 유발했다.

