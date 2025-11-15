유인영, 250만원 C사 시계 중고거래 사기 당했나..."60% 분들이 가짜 같다고" ('인영인영')

기사입력 2025-11-15 06:45


유인영, 250만원 C사 시계 중고거래 사기 당했나..."60% 분들이 …

유인영, 250만원 C사 시계 중고거래 사기 당했나..."60% 분들이 …

유인영, 250만원 C사 시계 중고거래 사기 당했나..."60% 분들이 …

유인영, 250만원 C사 시계 중고거래 사기 당했나..."60% 분들이 …

유인영, 250만원 C사 시계 중고거래 사기 당했나..."60% 분들이 …

[스포츠조선 정안지 기자] 배우 유인영이 중고거래로 산 명품 C사 시계를 감정을 받았다.

14일 유튜브 채널 '인영인영'에는 "내 시계가 짭이라고? 그래서 감정 받으러 다녀왔습니다"라면서 영상이 게재됐다.

이날 유인영은 "시계 영상에 많은 댓글을 남겨주셨는데, 당근에서 산 시계에 대해서 많은 분들이 '가품이다'고 하시더라"면서 "가품일거라는 생각은 해본 적도 없었다"며 논란이 된 부분에 대해 이야기 했다.

최근 유인영은 자신의 시계를 소개하는 과정에서 명품 C사 시계에 대해 "당근으로 구입을 했다. 직거래가 아닌 퀵으로 받았다"며 밝힌 바 있다.

유인영은 "댓글을 보고 충격 받았다. 불안해지더라. '아니다. 설마, 내가 얼마나 꼼꼼하게 구매했는데'라는 생각도 들고, '근데 혹시?'라는 생각도 든다"면서 "명품 감정 받으러 간다"고 했다.

그는 "살짝 걸리는 부분도 없지 않아 있긴 하다. 일본에서 사셨다고 했었는데 박스, 개런티 카드 없었다"면서 "유독 골드빛이 약간 노랗다"면서 의심 포인트에 대해 이야기 했다.


유인영, 250만원 C사 시계 중고거래 사기 당했나..."60% 분들이 …
유인영은 "비싼 금액이니까 '시계를 안 보내면 어쩌지?'라는 단순한 생각만 했다"면서 "가품 중 1등이 명품 C사 시계라더라. 주위에서도 영상을 보고 한 60% 분들이 가짜 같다고 했다"며 착잡한 표정을 지었다. 그러나 유인영은 "나랑 거래했던 분을 찾았다. 그 분의 당근 점수는 99점이다. 진짜일 가능성이 높다. 나는 확신하고 있다"고 했다.

이후 유인영은 해당 시계의 감정을 진행, 다행히 진품이었다. 이에 감격한 유인영은 "맞지 않냐"며 안도의 미소를 지었다.


그는 '오래 교체 안 했을 때 배터리에서 누액이 나온다'는 말에 "다 해달라. 정품이면 관리를 해야 한다"면서 "250만 원 주고 샀다. 당근 거래한 분이 99점이었다. 난 처음부터 믿었다"며 '진품'이라 표시된 감정서를 공개했다.

유인영은 "조심 조심 잘 알아보고 사시면 이렇게 저렴한 가격으로도 좋은 물건을 가질 수 있다"면서 "이제 당당하게 시계를 차고 다닐 수 있다"며 웃었다.

anjee85@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이효리♥이상순, 그림 같은 60억家...아늑한 거실 분위기에 '힐링'

2.

'美 명문대생' 윤후, 폭풍 벌크업...마동석급 팔뚝 '상남자 매력'

3.

'나혼산'에 레전드 출연...기안84 "어벤져스가 김밥집에 있는 듯"

4.

김연아, '결혼 3년차' 곧 2세 소식 들리나...♥고우림 "아기 너무 예뻐" ('편스토랑')

5.

JTBC 한민용 앵커, 쌍둥이 출산…“감자 2.9kg·도토리 2.93kg 모두 건강해”

연예 많이본뉴스
1.

이효리♥이상순, 그림 같은 60억家...아늑한 거실 분위기에 '힐링'

2.

'美 명문대생' 윤후, 폭풍 벌크업...마동석급 팔뚝 '상남자 매력'

3.

'나혼산'에 레전드 출연...기안84 "어벤져스가 김밥집에 있는 듯"

4.

김연아, '결혼 3년차' 곧 2세 소식 들리나...♥고우림 "아기 너무 예뻐" ('편스토랑')

5.

JTBC 한민용 앵커, 쌍둥이 출산…“감자 2.9kg·도토리 2.93kg 모두 건강해”

스포츠 많이본뉴스
1.

[볼리비아전 현장리뷰]손흥민 환상FK+조규성 복귀포! 한국, 볼리비아 2:0 완파...'포트2 사수 이상無'

2.

[현장이슈]'위험했던 태클'→'아찔한 벤치 클리어링' 韓 에이스는 역시 이강인, 볼리비아는 LEE 집중견제!

3.

"아내와 키스 안한 게 어때서?" 오타니 황당 논란, MVP 수상만큼 화제

4.

[현장속보]'인간승리 아이콘의 화려한 부활포' 우리가 알던 조규성이 돌아왔다

5.

[볼리비아전 현장]'분노의 파울' 이강인은 왜 보복성 행위로 경고를 받았나…안 풀리는 홍명보호

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.