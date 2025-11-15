유인영, 250만원 C사 시계 중고거래 사기 당했나..."60% 분들이 …

|
[스포츠조선 정안지 기자] 배우 유인영이 중고거래로 산 명품 C사 시계를 감정을 받았다.
최근 유인영은 자신의 시계를 소개하는 과정에서 명품 C사 시계에 대해 "당근으로 구입을 했다. 직거래가 아닌 퀵으로 받았다"며 밝힌 바 있다.
유인영은 "댓글을 보고 충격 받았다. 불안해지더라. '아니다. 설마, 내가 얼마나 꼼꼼하게 구매했는데'라는 생각도 들고, '근데 혹시?'라는 생각도 든다"면서 "명품 감정 받으러 간다"고 했다.
이후 유인영은 해당 시계의 감정을 진행, 다행히 진품이었다. 이에 감격한 유인영은 "맞지 않냐"며 안도의 미소를 지었다.
그는 '오래 교체 안 했을 때 배터리에서 누액이 나온다'는 말에 "다 해달라. 정품이면 관리를 해야 한다"면서 "250만 원 주고 샀다. 당근 거래한 분이 99점이었다. 난 처음부터 믿었다"며 '진품'이라 표시된 감정서를 공개했다.
유인영은 "조심 조심 잘 알아보고 사시면 이렇게 저렴한 가격으로도 좋은 물건을 가질 수 있다"면서 "이제 당당하게 시계를 차고 다닐 수 있다"며 웃었다.
