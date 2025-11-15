나나, 자택 침입 강도 때려잡아..소속사 “다친 곳 없어” [공식]

|
[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 '애프터스쿨' 출신 배우 나나의 경기 구리시 자택에 침입해 강도 행각을 벌인 30대 남성이 경찰에 붙잡혔다. 구리경찰서는 15일 특수강도미수 혐의로 남성 A씨를 검거해 조사 중이라고 밝혔다.경찰에 따르면 A씨는 이날 오전 6시경 구리시 아천동의 한 고급 빌라에 흉기를 들고 침입해 집 안에 있던 거주자에게 금품을 요구한 혐의를 받는다. 당시 집 안에는 나나와 그의 어머니가 함께 있었으며, 두 사람은 침입한 A씨와 몸싸움을 벌여 그를 제압한 뒤 즉시 경찰에 신고한 것으로 알려졌다.
신고를 받고 출동한 경찰과 소방 당국이 도착했을 때 A씨는 이미 부상을 입은 상태였으며, 곧바로 병원으로 이송돼 치료를 받고 있다. 경찰은 A씨의 범행 경위와 정확한 침입 동기 등을 확인하기 위해 조사 중이다.이날 나나의 소속사 써브라임은 이번 사건을 인정하며 공식 입장을 밝혔다. 오센에 따르면, 소속사 관계자는 "금일 오전 나나 씨의 자택에 강도가 침입해 경찰에 넘겨진 게 맞다"며 "구체적인 내용은 현재 조사 중인 사안으로 말씀드리기 어려운 점 양해 부탁드린다"고 전했다. 이어 나나 측 관계자는 "다행히 두 분의 건강에는 이상이 없다고 한다"고 덧붙였다.