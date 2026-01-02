조윤우, 데뷔 15년만 '은퇴+결혼' 발표...커플 사진 공개 "평생 지…

|
[스포츠조선 정안지 기자] 배우 조윤우가 배우 생활을 은퇴하고 결혼한다.
이어 연인과의 커플 사진을 공개한 조윤우는 "이제 나의 남은 인생은 태어나 처음으로 평생을 지켜주고 싶은 사람과 함께 재미있게 그려보고 싶다"면서 "나와 4년이 넘는 시간 동안 함께해 온 소중한 연인이자 가장 친한 친구와 함께하는 일상을 예쁘게 지켜봐 달라"면서 은퇴의 이유를 밝혔다.
이하 조윤우 SNS 글 전문
안녕하세요, 조윤우입니다.
먼저 모두 새해 복 많이 받으시고, 행복한 한 해가 되시길 기원합니다.
우선 새해를 맞아 드리고 싶은 말씀이 있어 이렇게 글을 씁니다.
오랜 고민 끝에 평생을 함께할 소중한 인연이 생겨,
저희만의 소박한 일상을 그리기 위해 15년간의 배우 생활을 접고자 합니다.
21살에 데뷔해 15년간 배우라는 직업만 보고 달려온 시간들이
정말 소중했기에, 오랜 기간 신중하게 고민한 끝에
이제서야 말씀드리게 되었습니다.
이제 저의 남은 인생은 태어나 처음으로
평생을 지켜주고 싶은 사람과 함께
재미있게 그려보고 싶습니다.
저와 4년이 넘는 시간 동안 함께해 온
소중한 연인이자 가장 친한 친구와 함께하는 일상을
예쁘게 지켜봐 주세요.
2026년 새해에는 건강과 행복이 가득하시길 바랍니다.
감사합니다.
조윤우 드림