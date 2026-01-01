비, 논란 일으킨 연예인들 저격 "나태히지니까 사건사고 나는 것"

[스포츠조선 김소희 기자] 가수 겸 배우 비(정지훈)가 연예계에서 오래 살아남기 위해 반드시 지켜야 할 '예의'로 끊임없는 자기관리와 올바른 태도를 꼽았다.
1일 유튜브 채널 '시즌비시즌'에는 '이건 첫 번째 레슨, 연예계에서 지켜야 할 예절(ft. 인피니트 남우현, 빅스 정택운(레오))'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 해당 영상에는 뮤지컬 '슈가'에 출연 중인 인피니트 남우현과 빅스 정택운(레오)이 게스트로 출연해 비와 허심탄회한 대화를 나눴다.
이날 정택운은 오랜 팀 활동 이후의 고민을 털어놓으며 "팀 활동을 계속하다 보니 팀이 이제는 그늘 같은 존재가 됐고, 다음 스텝에 대해 많이 고민하게 된다"고 말했다. 이어 "예전에 선배님께 '잘하는 사람이 이기는 게 아니라 오래 하는 사람이 이긴다'는 말을 들은 적이 있다"고 덧붙였다.
이에 비는 고개를 끄덕이며 후배들을 향해 진심 어린 조언을 건넸다. 그는 "내가 딱 하나 해주고 싶은 말이 있다. 연예계에서 가장 조심해야 할 건 나태해지는 것"이라며 "가만히 있으면 '나는 왜 이러지', '뭘 해야 하지' 같은 잡생각만 늘어난다"고 말했다. 이어 "운동이든 뭐든 계속 움직여야 생각이 정리되고, 일도 자연스럽게 풀린다. 일이 안 풀리는데 멈춰 있으면 그게 끝"이라고 단호하게 덧붙였다.
이에 정택운은 "저도 우현이도 정말 열심히 자기관리를 하고 있다. 10년 넘게 운동도 하고, 1일 1식도 해봤는데 언제까지 이렇게 해야 하나 싶어 힘들다"고 토로했다. 그러자 비는 "이 업계에 있는 한 죽을 때까지 해야 한다"고 단호하게 답했다. 그는 "그게 연예인으로서의 예의"라며 "아무 노력도 하지 않으면서 공짜로 얻으려고 해서는 안 된다. 스스로를 닳고 닳게 만들어야 보상이 따라오고, 그래야 그 보상도 더 달다"고 강조했다.
마지막으로 비는 최근 연예계에서 반복되는 각종 사건·사고를 언급하며 "가만히 있다가 잘 되면 오히려 더 나태해진다. 그러다 보니 사건과 사고가 생기는 것"이라고 일침을 가했다. 다만 "그렇다고 너무 조급해할 필요는 없다"며 후배들을 향한 과 따뜻한 당부도 함께 전했다.