보안 삼엄한 '신세계家' 애니 집 스케일.."서장훈한테도 높은 천장" (…

[스포츠조선 조윤선 기자] 올데이 프로젝트 멤버들이 애니의 집을 직접 가봤다고 밝혔다.

15일 방송된 JTBC '아는 형님'에는 신인 그룹 올데이 프로젝트(애니·타잔·베일리·우찬·영서)가 완전체로 출연했다.

이날 강호동은 올데이 프로젝트 멤버들에게 "애니 집에는 가봤냐"고 질문했다. 이에 멤버들은 "가봤다. 다 같이 가서 라면 끓여 먹은 적이 있다"고 답했다.

그러자 애니는 "너무 자기 집처럼 들락날락한다. 아빠, 엄마가 하는 말이 '우리집이 방앗간이 된 것 같다'고 했다"며 "일단 우리집이 회사랑 제일 가까워서 동선상 일 끝나고 들르기에 가장 좋다"고 말했다.

이를 들은 서장훈은 "우리처럼 아무나 가서 라면 먹어도 되냐"고 물었고, 애니는 "들어오려면 이름을 물어볼 거다"라고 답했다.

타잔은 애니 집에 갔을 때 어땠냐고 묻자 "난 가서 라면 한 그릇 먹고 연습 때문에 일찍 나왔다. 잠깐 구경했는데 '와~ 죽이네'라고 생각했다"며 "천장이 서장훈한테도 아마 높을 천장이었다"고 밝혀 궁금증을 유발했다.


한편 멤버들은 첫 정산을 받으면 무엇을 하고 싶냐는 질문을 받았다. 베일리는 "자동차를 사고 싶다"고 답했고, 타잔은 "부모님 집을 서울에 사드리고 싶다. 그러면 같이 살 수 있지 않냐. 보증금하고 월세는 낼 수 있다"고 밝혔다.

영서는 "나한테 성공의 기준은 고양이를 책임질 수 있는 능력을 갖추는 것"이라고 말했고, 우찬은 "먼저 부모님께 보답하고 싶다. 어릴 때부터 엄마가 거의 '마미저' 역할 해주셔서 엄마랑 친구 같고 보낸 시간이 많다. 그러다 보니까 첫 정산이니까 더 보답하고 싶다"며 효심을 드러냈다.

애니는 첫 정산을 받아서 부모님께 내복을 사드리라는 말에 "그 이야기를 했는데 (부모님이) 원하는 게 내복이 아니었다"고 밝혀 웃음을 안겼다. 이어 "내가 원하는 건 영서와 비슷한 바이브다. 개를 더 키우고 싶다. 두 마리 키우는데 더 많이 키우고 싶다. 큰 개가 좋지만 내 능력으로 키울 수 있는 개는 닥스훈트, 그레이트데인, 아키타인 것 같다"고 말했다.

