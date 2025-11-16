유노윤호, 잔소리 루머 입 열었다 "어디서도 못 듣는 얘기 해줄뿐 '유노…

|
[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 동방신기 유노윤호가 '밈'에 대해 입을 열었다.
유노윤호는 "라이즈 등 데뷔 직전에 많은 요청이 들어온다. 선배로서 춤, 노래는 전문가들이 봐주시니까 무대에서 어떻게 하면 자기만의 색을 잃지 않고 재미있게 할 수 있는지 알려준다"고 말했다.
박명수는 "아이돌 만나면 잔소리가 많다고 하더라. '야 이리와봐' 이런 거냐"라고 언급했고, 유노윤호는 "그러지 않는다. 오히려 그쪽 담당자분들이 한번 노하우 얘기해달라고 한다. 어디에서 못 듣는 이야기, '이런 부분이 아쉽다' '이런 부분을 더 하면 더 멋있을 것 같다'는 얘기를 해준다. 그걸 재미있게 '유노타임'이라고 한다. 춤을 알려줄 때는 직접 춤을 추기도 한다. 그렇게 하지 않으면 '라떼는' 처럼 된다"고 해명했다.
또 다른 '인생의 진리 랩'에 대해서는 "'해피투게더'에 H-유진 형이랑 같이 나갔는데 갑자기 랩을 시키더라. '인생의 진리지'라는 철학적 내용이 들어가서 밈이 됐다. 제가 다시 들어도 진짜 랩 못한다 싶다"고 셀프 디스를 했다.
'창민아 생일 축하한다' 밈에 대해서는 "KBS2 '뮤직뱅크'였는데 창민이 생일이라 기분 좋게 해주려 했다. 창민이는 쑥스러워했지만 저는 진심이었다. 시간이 지나면 이런 게 추억이 된다. 이때부터 축하맨이 됐다. 어디 가면 뭐 축하한다고 해달라고 한다"고 털어놨다.
