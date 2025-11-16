이은하, 아버지 빚 떠안고 쿠싱증후군·유방암 투병…"할 줄 아는 게 노래…

|
[스포츠조선 김준석 기자] KBS 1TV의 음악 다큐멘터리 프로그램 'Song큐멘터리 백투더뮤직 시즌 2'가 열한 번째 주인공으로 '디스코의 여왕' 이은하를 조명한다. 방송은 11월 16일(일) 밤 10시 50분 KBS 1TV를 통해 전파를 탄다.
이후 1973년 '님 마중'을 시작으로 '아직도 그대는 내 사랑', '당신께만', '봄비', '아리송해', '사랑도 못 해본 사람은', '미소를 띄우며 나를 보낸 그 모습처럼', '돌이키지 마', '밤차' 등 수많은 히트곡을 발표하며 가요제를 비롯한 각종 시상식을 휩쓴 가수 이은하. 그녀는 특유의 허스키하고 파워풀한 가창력, 장르를 넘나드는 폭넓은 표현력으로 대한민국을 대표하는 히트곡 가수로 자리매김했다.
한편, 왕성한 활동 중 아버지의 빚을 떠안으며 생계형 가수로 전락하고, 쿠싱증후군과 유방암 투병까지 겪는 등 고난의 시기를 보내기도 했다. 그러나 이은하는 "할 줄 아는 게 노래뿐이었다"라며 다시 무대로 돌아왔고, 끝까지 노래로 자신을 증명한 진정한 아티스트임을 확인시켜줬다.
