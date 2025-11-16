'아어가' 윤후·안리원·김민국 이어…이준수까지 명문대 합격 대열 합류[S…

'아어가' 윤후·안리원·김민국 이어…이준수까지 명문대 합격 대열 합류[SC이슈]

기사입력 2025-11-16 08:17


[스포츠조선 김준석 기자] MBC 예능 '아빠! 어디가?'를 통해 국민적인 사랑을 받았던 연예인 자녀들이 최근 연이어 명문대 합격 소식을 전하며 큰 화제를 모으고 있다.

최근 배우 이종혁의 아들 이준수가 중앙대학교에 최종 합격했다.

앞서 이준수는 지난 8일 아버지의 모교인 서울예술대학교 합격 통지서를 공개하며 합격했음을 알려 많은 이들의 축하를 받은 바 있다.

이준수는 세종대학교 영화예술학과 연기예술전공 1차 합격을 잇따라 알린 바 있다. 특히 세종대학교에서는 예비 순위 2번을 기록한 것으로 알려지며 기대를 모았다.

특히 그의 형 이탁수 또한 동국대학교 예술대학 연극학부에 재학 중이어서, 형제 모두가 연기를 향한 진로를 이어가는 모습으로 관심이 더욱 높아지고 있다.

'아빠! 어디가?' 출연진들의 근황은 여기서 그치지 않는다.

가수 윤민수의 아들 윤후는 미국 명문 노스캐롤라이나 대학교(UNC)에 입학해 경영학을 전공 중이다. 이 학교는 퍼블릭 아이비리그 TOP5로 꼽히며 마이클 조던 등 유명 인사를 배출한 어려운 입학 난도로 유명하다.

전 축구선수 안정환의 딸 안리원은 뉴욕대학교(NYU)에 진학해 학교생활을 하고 있으며, 아들 안리환은 최연소 카네기홀 연주자로 발탁될 만큼 예술적 재능을 인정받았다.


방송인 김성주의 아들 김민국 역시 2023년 뉴욕대학교 영화과에 입학해 학업을 이어가고 있으며, 배우 성동일의 아들 성준은 한양대학교 공과대학에 재학 중이다.

한때 방송에서 천진난만한 모습으로 시청자들의 사랑을 받았던 이들이 어느새 청년이 되어 명문대 합격 소식을 전하며 많은 응원을 받고 있다.

