민희진, 입장문 공개 "뉴진스 다섯일 때 존재..아이들 끌어들이지 말길"…

[스포츠조선 조윤선 기자] 민희진 어도어 전 대표의 입장문이 공개됐다.
같은 날 멤버 민지, 다니엘, 하니 역시 법률대리인을 통해 복귀 의사를 전했으나, 어도어 측은 "진의를 확인 중"이라며 합류 여부를 공식화하지 않았다.
다음은 민희진 어도어 전 대표 입장문 전문
처음부터 다섯을 놓고 그림을 만들었다.
외모, 소리, 색, 스타일, 동선까지 모두 '다섯'을 전제로 설계된 구조였다.
그래서 사람들이 열광했고, 그래서 하나의 형태가 완성되었다.
뉴진스는 다섯일 때 비로소 꽉 찬다.
각자의 색과 소리가 맞물려 하나의 완전한 모양이 된다.
이제 돌아온 이상, 이 다섯은 귀하게 여겨져야 한다.
불필요한 분란과 해석은 도움이 되지 않는다.
본질은 나를 겨냥한 것이지만, 그 과정에 아이들을 끌어들이지 말길.
아이들은 보호받아야 하고, 이용되어서는 안 된다.
뉴진스는 다섯일 때 존재한다