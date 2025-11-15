'괴물타자' 도쿄돔 넘겼다. 177.8km 선제 투런포 작렬. 송성문 랑데뷰솔로포까지. 드디어 9연패 끊나[도쿄 현장]

최종수정 2025-11-15 19:55

'괴물타자' 도쿄돔 넘겼다. 177.8km 선제 투런포 작렬. 송성문 랑…
15일 일본 도쿄돔에서 열린 2025 K베이스볼 시리즈 대한민국과 일본의 평가전. 4회말 무사 1루 안현민이 선제 투런홈런을 쏘아올린 뒤 그라운드를 돌고 있다.
연합뉴스

'괴물타자' 도쿄돔 넘겼다. 177.8km 선제 투런포 작렬. 송성문 랑…
5일 일본 도쿄돔에서 열린 2025 K베이스볼 시리즈 대한민국과 일본의 평가전. 4회말 무사 1루 안현민이 선제 투런홈런을 쏘아올린 뒤 그라운드를 돌고 있다.
연합뉴스

'괴물타자' 도쿄돔 넘겼다. 177.8km 선제 투런포 작렬. 송성문 랑…
15일 일본 도쿄돔에서 열린 2025 K베이스볼 시리즈 대한민국과 일본의 평가전. 1회말 대한민국 선발투수 곽빈이 무실점으로 이닝을 마친 뒤 더그아웃으로 향하다 주심에게 글러브, 로진 등 장비를 점검받고 있다.연합뉴스

[도쿄=스포츠조선 권인하 기자]안현민이 이승엽의 후계자일까.

한국야구대표팀에 안현민이 홈런을 쳤다. 곧바로 송성문까지 솔로포를 쳐 연속 타자 홈런을 기록하는 엄청난 장면이 도쿄돔에서 펼쳐졌다.

안현민은 15일 일본 도쿄돔에서 열린 <2025 NAVER K-BASEBALL SERIES> 일본과의 평가전 1차전서 선제 투런포를 날렸다.

이번에 성인 대표팀이 처음이고 도쿄돔도 처음인데 두번째 타석만에 홈런을 친 것.

이날 2번-우익수로 선발 출전한 안현민은 1회초 일본 왼손 선발 소타니 류헤이에게 중견수 플라이로 물러났다.

4회초엔 바뀐 투수를 만났지만 같은 왼손 투수인 모리우라 다이스케를 상대했다. 신민재가 첫 안타를 쳐 무사 1루인 상황에서 타석에 선 안현민은 볼카운트 1B1S에서 3구째 몸쪽 낮은 144㎞의 직구를 제대로 받아쳤다. 치자마자 배트를 집어 던지며 홈런임을 직감케 했다.

연습때 연신 날리던 좌중간 관중석으로 실제 경기에서 넘겨 버렸다. 한국이 2-0으로 앞서는 순간. KBO측이 알려준 안현민의 타구 속도는 호크아이 기준으로 무려 177.8㎞였다. 비거리는 129m.

곧바로 송성문이 안현민의 홈런에 랑데뷰 홈런으로 화답했다. 2B에서 3구째 145㎞의 몸쪽 낮은 직구를 걷어올렸고, 우측 담장을 넘어가는 홈런이 됐다. 순식간에 안타 2개로 한국이 3-0으로 리드. 송성문의 타구 속도는 167.2㎞였고 비거리 119m였다.


선발 소타니가 최고 150㎞의 빠른 공을 던진데 비해 모리우타는 최고가 146㎞ 정도로 그리 빠르지 않다보니 한국의 강타자들이 오히려 치기 좋았다고 볼 수 있을 듯.

홈런 2개가 연달아 나오자 일본 관중들이 뜬공에 반응하기 시작했다. 문보경과 박동원이 모두 외야 플라이로 잡혔는데 칠 때마다 우려하는 탄식을 내뱉었다.

일본 대표팀의 이바타 히로카즈 감독은 전날 기자회견에서 한국 선수 중 관심이 가는 선수를 묻자 노시환과 함께 안현민을 꼽았다. 안현민은 처음 보기 때문에 관심이 간다고 했었다. 안현민이 '괴물 타자'임을 이바타 감독에게 직접 보여줬다.


도쿄=권인하 기자 indyk@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

나나 측 “흉기 든 강도 자택 침입..모친 의식 잃어. 안정 필요한 상황” [공식][전문]

2.

린, 이혼 후 더 밝아졌다...지인들과 따뜻한 집들이 근황 "고마워 사랑해요"

3.

박솔미, 농사 대박났다..사람만한 거대 배추 실화야?

4.

'혼전임신' 28기 정숙, 상철과 눈 맞은 순간 공개 "오묘한 분위기"

5.

'유산 3번' 진태현 "러닝 시작한 이유? 하늘나라 간 딸에게 완주 약속"

스포츠 많이본뉴스
1.

"메시, 호날두만 있나" 소리없는 진정한 'GOAT', '불혹' 모드리치 5번째 월드컵 진출 확정…나이 잊은 '네버엔딩' 신화

2.

류지현이 꽁꽁 감춘 이유있었네. 고졸 신인 정우주가 2차전 도쿄돔 선발로 나선다[도쿄 현장]

3.

잘치는 타자 다 있다. 송성문-노시환-문보경 중심. 좌-우 지그재그 타선 완성[도쿄 현장]

4.

'괴물타자' 도쿄돔 넘겼다. 선제 투런포 작렬. 송성문 랑데뷰솔로포까지. 드디어 9연패 끊나[도쿄 현장]

5.

스포츠 많이본뉴스
1.

"메시, 호날두만 있나" 소리없는 진정한 'GOAT', '불혹' 모드리치 5번째 월드컵 진출 확정…나이 잊은 '네버엔딩' 신화

2.

류지현이 꽁꽁 감춘 이유있었네. 고졸 신인 정우주가 2차전 도쿄돔 선발로 나선다[도쿄 현장]

3.

잘치는 타자 다 있다. 송성문-노시환-문보경 중심. 좌-우 지그재그 타선 완성[도쿄 현장]

4.

'괴물타자' 도쿄돔 넘겼다. 선제 투런포 작렬. 송성문 랑데뷰솔로포까지. 드디어 9연패 끊나[도쿄 현장]

5.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.