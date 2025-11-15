류지현이 꽁꽁 감춘 이유있었네. 고졸 신인 정우주가 2차전 도쿄돔 선발로 나선다[도쿄 현장]

기사입력 2025-11-15 17:36


류지현이 꽁꽁 감춘 이유있었네. 고졸 신인 정우주가 2차전 도쿄돔 선발로…
9일 서울 고척스카이돔에서 열린 한국과 체코의 야구대표팀 평가전. 5회에 이어 6회에도 등판한 정우주가 파울 타구를 바라보고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.9/

류지현이 꽁꽁 감춘 이유있었네. 고졸 신인 정우주가 2차전 도쿄돔 선발로…
9일 서울 고척스카이돔에서 열린 한국과 체코의 야구대표팀 평가전. 5회말 등판한 정우주가 투구하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.9/

류지현이 꽁꽁 감춘 이유있었네. 고졸 신인 정우주가 2차전 도쿄돔 선발로…
9일 서울 고척스카이돔에서 열린 한국과 체코의 야구대표팀 평가전에서 한국이 11대1로 승리했다. MVP에 뽑힌 정우주가 선배들의 축하를 받고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.9/

[도쿄=스포츠조선 권인하 기자]한국야구대표팀의 일본전 2차전 선발 투수는 정우주였다.

한국은 15일 <2025 NAVER K-BASEBALL SERIES> 일본과의 평가전 1차전을 앞두고 16일 열리는 2차전 선발을 발표했다. 한국 류지현 감독은 1차전 선발을 곽빈으로 정했는데 베일에 싸여있던 2차전은 한화 이글스의 정우주였다.

올해 1라운드 2순위 고졸 신인인 정우주는 한화에서 주로 불펜 투수로 활약했다. 정규리그에서 51경기에 등판해 3승 3홀드 평균자책점 2.85의 준수한 성적을 올렸다.

선발 경험도 있다. 시즌 막판 선발 투수로 두차례 등판했었다.

9월15일 대전 키움전서 데뷔 첫 선발 등판해 2⅓이닝 동안 3안타 2볼넷 4탈삼진 2실점을 했고, 9월 29일 대전 LG전에선3⅓이닝 동안 1안타 1사구 3탈삼진 무실점으로 호투했다. 올해는 선발로 준비한 게 아니라 투구수가 50개 내외로 한정된 상태였는데도 안정적인 피칭을 선보였다.


류지현이 꽁꽁 감춘 이유있었네. 고졸 신인 정우주가 2차전 도쿄돔 선발로…
대한민국 야구대표팀이 5일 고척스카이돔에서 훈련을 가졌다. 정우주, 배찬승이 몸을 풀고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.11.05/

류지현이 꽁꽁 감춘 이유있었네. 고졸 신인 정우주가 2차전 도쿄돔 선발로…
대한민국 야구대표팀이 4일 고척스카이돔에서 훈련을 가졌다. 류지현 감독과 정우주가 이야기를 나누고 있다. 고척=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.11.04/

류지현이 꽁꽁 감춘 이유있었네. 고졸 신인 정우주가 2차전 도쿄돔 선발로…
대한민국 야구대표팀이 4일 고척스카이돔에서 훈련을 가졌다. 정우주가 캐치볼을 하고 있다. 고척=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.11.04/
정우주의 선발 등판은 플레이오프에서도 이어졌다. 4선발인 문동주가 불펜 투수로 나서면서 구멍난 4차전에 정우주가 선발로 나선 것. 정우주는 당시 67개의 공을 뿌리며 3⅓이닝을 3안타 1볼넷 5탈삼진 무실점으로 막아냈다.

이번 WBC 1라운드의 투수 한계 투구수는 65개로 이번 평가전에선 투구수 제한이 없지만 WBC를 생각할 때 정우주도 충분히 선발 가능성이 있다고 볼 수 있을 듯.

정우주는 150㎞ 중반대의 빠른 공과 커브, 슬라이더를 섞는다. 삼성과의 플레이오프에서는 직구 최고 구속이 154㎞까지 나왔고, 67개 중 직구를 43개, 커브와 슬라이더를 각각 12개씩 더했다.


지난 9일 고척돔에서 열린 체코와의 평가전에선 5회말 김서현의 뒤를 이어 등판해 1⅓이닝을 무안타 3탈삼진 무실점으로 막아냈었다. 20개의 공을 뿌렸는데 직구 최고 구속은 153㎞를 찍었다.

한국에서 당차게 던졌던 고졸 신인 투수가 5만명의 도쿄돔에서 자신있게 공을 뿌릴 수 있을지 궁금해진다.
도쿄=권인하 기자 indyk@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

나나 측 “흉기 든 강도 자택 침입..모친 의식 잃어. 안정 필요한 상황” [공식][전문]

2.

박명수, 생활고 겪었나 “‘무도’ 끝나고 힘들었다..라디오로 근근히 살아”

3.

린, 이혼 후 더 밝아졌다...지인들과 따뜻한 집들이 근황 "고마워 사랑해요"

4.

'혼전임신' 28기 정숙, 상철과 눈 맞은 순간 공개 "오묘한 분위기"

5.

김옥빈, 결혼 앞두고 ♥예비남편 소개..“날 웃게 하는 다정한 남자” [전문]

스포츠 많이본뉴스
1.

"'캡틴' 호날두 포르투갈 캠프 떠났다" 팔꿈치 퇴장→월드컵 결장 '현실로'…A매치 첫 레드카드, FIFA 특혜 시비 '일파만파'

2.

'GOOD BYE' 마에다! 내년 커리어 다음 단계 시작…대표팀 경쟁 의식→셀틱에겐 '연이은 시련'

3.

"메시, 호날두만 있나" 소리없는 진정한 'GOAT', '불혹' 모드리치 5번째 월드컵 진출 확정…나이 잊은 '네버엔딩' 신화

4.

'맨유, 챔스 진출 목숨건다' 겨울 대규모 영입 박차! PSR 준수→마이누+래시포드 매각…네이션스컵 이탈 대비

5.

잘치는 타자 다 있다. 송성문-노시환-문보경 중심. 좌-우 지그재그 타선 완성[도쿄 현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

"'캡틴' 호날두 포르투갈 캠프 떠났다" 팔꿈치 퇴장→월드컵 결장 '현실로'…A매치 첫 레드카드, FIFA 특혜 시비 '일파만파'

2.

'GOOD BYE' 마에다! 내년 커리어 다음 단계 시작…대표팀 경쟁 의식→셀틱에겐 '연이은 시련'

3.

"메시, 호날두만 있나" 소리없는 진정한 'GOAT', '불혹' 모드리치 5번째 월드컵 진출 확정…나이 잊은 '네버엔딩' 신화

4.

'맨유, 챔스 진출 목숨건다' 겨울 대규모 영입 박차! PSR 준수→마이누+래시포드 매각…네이션스컵 이탈 대비

5.

잘치는 타자 다 있다. 송성문-노시환-문보경 중심. 좌-우 지그재그 타선 완성[도쿄 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.