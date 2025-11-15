나나 측 “흉기 든 강도 자택 침입..모친 의식 잃어. 안정 필요한 상황…

|
[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 애프터스쿨 출신 배우 나나의 자택에 강도가 침입한 사건과 관련해 소속사 써브라임이 공식 입장을 발표했다.
한편 이날 새벽 나나의 경기 구리시 자택에 침입해 강도 행각을 벌인 30대 남성 A씨는 현장에서 제압돼 경찰에 붙잡혔다.
경찰에 따르면 A씨는 나나가 살고 있는 빌라에 침입해 집 안에 있던 나나와 그의 어머니에게 금품을 요구했다. 이에 두 사람은 몸싸움을 벌여 그를 제압하고 즉시 경찰에 신고했다. 출동한 경찰과 소방 당국이 도착했을 때 A씨는 이미 부상을 입은 상태였으며, 병원으로 이송됐다.
구리경찰서는 A씨를 특수강도미수 혐의로 검거해 조사 중이라고 밝혔다.
다음은 전문
안녕하세요. 써브라임입니다.
오늘 새벽, 나나 배우의 거주지에 흉기를 소지한 강도가 침입하는 사건이 발생했습니다.
강도는 자택으로 흉기를 들고 침입하였으며, 이로 인해 나나 배우와 어머님 두 분 모두 중대한 위해를 입을 수 있었던 매우 위험한 상황이 벌어졌습니다.
강도의 신체적 공격으로 나나 배우의 어머니는 심각한 부상으로 의식을 잃는 상황을 겪었으며, 나나 배우 역시 위기 상황을 벗어나는 과정에서 신체적 부상을 입었습니다. 현재 두 분 모두 치료와 절대적인 안정이 필요한 상태입니다.
사건의 구체적인 내용은 수사 중인 사안으로 공개가 어려우며, 추가 정보는 수사 기관의 발표에 따를 예정입니다. 현재 모든 사실 관계는 경찰에서 철저히 조사 중이며, 당사는 수사 기관에 성실히 협조하고 있습니다.
피해자와 가족의 안정이 최우선인 만큼, 본 사건과 관련한 무분별한 추측, 허위 사실 유포, 사생활 침해성 내용은 심각한 2차 피해를 야기할 수 있으니 자제 부탁드립니다.
당사는 나나 배우와 가족분들이 충분히 회복할 수 있도록 최선을 다해 지원하겠습니다.
감사합니다.