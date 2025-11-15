박솔미, 농사 대박났다..사람만한 거대 배추 실화야?

기사입력 2025-11-15 16:41


[스포츠조선 박아람 기자] 배우 박솔미가 직접 기른 거대한 배추를 자랑했다.

박솔미는 지난 14일 "솔미밭"이라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다.

사진 속 박솔미는 수확한 배추를 품에 안고 환하게 웃고 있는 모습.

박솔미의 몸보다 더 커 보이는 배추의 크기가 놀라움을 자아낸다.

한편 박솔미는 배우 한재석과 결혼해 슬하에 두 아이를 두고 있다.

