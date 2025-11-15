'유산 3번' 진태현 "러닝 시작한 이유? 하늘나라 간 딸에게 완주 약속…

김소희 기자
기사입력 2025-11-15 18:09
나나 측 “흉기 든 강도 자택 침입..모친 의식 잃어. 안정 필요한 상황” [공식][전문]
박명수, 생활고 겪었나 “‘무도’ 끝나고 힘들었다..라디오로 근근히 살아”
린, 이혼 후 더 밝아졌다...지인들과 따뜻한 집들이 근황 "고마워 사랑해요"
'혼전임신' 28기 정숙, 상철과 눈 맞은 순간 공개 "오묘한 분위기"
김옥빈, 결혼 앞두고 ♥예비남편 소개..“날 웃게 하는 다정한 남자” [전문]
"'캡틴' 호날두 포르투갈 캠프 떠났다" 팔꿈치 퇴장→월드컵 결장 '현실로'…A매치 첫 레드카드, FIFA 특혜 시비 '일파만파'
'GOOD BYE' 마에다! 내년 커리어 다음 단계 시작…대표팀 경쟁 의식→셀틱에겐 '연이은 시련'
"메시, 호날두만 있나" 소리없는 진정한 'GOAT', '불혹' 모드리치 5번째 월드컵 진출 확정…나이 잊은 '네버엔딩' 신화
'맨유, 챔스 진출 목숨건다' 겨울 대규모 영입 박차! PSR 준수→마이누+래시포드 매각…네이션스컵 이탈 대비
잘치는 타자 다 있다. 송성문-노시환-문보경 중심. 좌-우 지그재그 타선 완성[도쿄 현장]