'유산 3번' 진태현 "러닝 시작한 이유? 하늘나라 간 딸에게 완주 약속"

기사입력 2025-11-15 18:09


'유산 3번' 진태현 "러닝 시작한 이유? 하늘나라 간 딸에게 완주 약속…

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 진태현이 러닝을 시작하게 된 이유를 밝혔다.

15일 진태현은 자신의 계정에 "토요 특집. '러닝' 무엇이든 물어보세요"라며 팬들과 소통하는 시간을 가졌다. 평소 러닝을 즐기며 꾸준히 운동하는 모습으로 많은 이들에게 긍정적인 에너지를 전해왔던 그는, 이날 러닝에 얽힌 개인적인 이야기를 아낌없이 털어놓았다.

진태현은 한 팬이 "러닝을 하게 된 계기가 있으시냐"라는 물음에 "하늘나라 간 딸에게 완주 약속하다 여기까지 왔다"라고 답해 먹먹함을 안겼다.


'유산 3번' 진태현 "러닝 시작한 이유? 하늘나라 간 딸에게 완주 약속…
이어 "러닝하며 즐거운 점이 뭐냐"라는 물음에는 "즐거워서 뛰는 것보다 도전에 의미를 두고 있다. 즐거움보단 조금 더 진지하게 운동 중"이라고 전했다.

한편 진태현은 배우 박시은과 2015년 결혼해 연예계 대표 잉꼬부부로 사랑받아왔다. 두 사람은 유산 두 번 끝 2022년 임신 소식을 전했지만 출산을 20일 앞두고 안타깝게 유산을 겪었다. 현재는 입양한 세 딸과 함께 따뜻하고 든든한 가정을 이루며 일상 속 행복을 나누고 있다

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

나나 측 “흉기 든 강도 자택 침입..모친 의식 잃어. 안정 필요한 상황” [공식][전문]

2.

박명수, 생활고 겪었나 “‘무도’ 끝나고 힘들었다..라디오로 근근히 살아”

3.

린, 이혼 후 더 밝아졌다...지인들과 따뜻한 집들이 근황 "고마워 사랑해요"

4.

'혼전임신' 28기 정숙, 상철과 눈 맞은 순간 공개 "오묘한 분위기"

5.

김옥빈, 결혼 앞두고 ♥예비남편 소개..“날 웃게 하는 다정한 남자” [전문]

연예 많이본뉴스
1.

나나 측 “흉기 든 강도 자택 침입..모친 의식 잃어. 안정 필요한 상황” [공식][전문]

2.

박명수, 생활고 겪었나 “‘무도’ 끝나고 힘들었다..라디오로 근근히 살아”

3.

린, 이혼 후 더 밝아졌다...지인들과 따뜻한 집들이 근황 "고마워 사랑해요"

4.

'혼전임신' 28기 정숙, 상철과 눈 맞은 순간 공개 "오묘한 분위기"

5.

김옥빈, 결혼 앞두고 ♥예비남편 소개..“날 웃게 하는 다정한 남자” [전문]

스포츠 많이본뉴스
1.

"'캡틴' 호날두 포르투갈 캠프 떠났다" 팔꿈치 퇴장→월드컵 결장 '현실로'…A매치 첫 레드카드, FIFA 특혜 시비 '일파만파'

2.

'GOOD BYE' 마에다! 내년 커리어 다음 단계 시작…대표팀 경쟁 의식→셀틱에겐 '연이은 시련'

3.

"메시, 호날두만 있나" 소리없는 진정한 'GOAT', '불혹' 모드리치 5번째 월드컵 진출 확정…나이 잊은 '네버엔딩' 신화

4.

'맨유, 챔스 진출 목숨건다' 겨울 대규모 영입 박차! PSR 준수→마이누+래시포드 매각…네이션스컵 이탈 대비

5.

잘치는 타자 다 있다. 송성문-노시환-문보경 중심. 좌-우 지그재그 타선 완성[도쿄 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.