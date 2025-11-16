한화, '10볼넷 3사구' 자멸! 고교생 김주오에 2루타 쾅쾅 맞아 → …

|
[스포츠조선 한동훈 기자] 한화 이글스가 마무리캠프 연습경기에서 사사구를 남발하며 자멸했다. 아직 고등학교를 졸업도 하지 않은 두산 베어스 1라운드 신인 김주오는 멀티히트를 폭발했다.
김주오는 조중근 타격코치에게 감사 인사를 전했다. 김주오는 "조중근 코치님께서 공이 보이면 적극적으로 스윙하라고 조언해주셨다. 그 말대로 자신 있게 휘두른 것이 좋은 결과로 이어졌다"고 고마워했다.
연습경기였지만 첫 안타 기념구도 챙겼다. 김주오는 "안타 2개가 모두 우측 방향으로 날아가 만족스럽다. 선배님들이 첫 안타 공도 챙겨주셔서 색다른 경험이었다. 계속해서 자신감을 갖고 좋은 모습 보여드리겠다"고 말했다.
경기 MVP는 김인태였다. 만루 홈런을 폭발했다.
|
|
이들 외에도 이유찬 5타수 2안타, 오명진 3타수 1안타, 안재석 3타수 2안타, 김민석 3타수 1인타, 임종성 1타수 1안타를 기록했다.
투수 중에서는 이주엽이 뚜렷한 성장세를 나타냈다. 이주엽은 두 번째 투수로 나와 3이닝을 무실점으로 정리했다. 최고 145km를 기록하며 패스트볼 커브 슬라이더 포크볼을 다양하게 활용했다.
이주엽은 "오늘 경기 결과와 투구 내용 모두 만족한다. 김원형 감독님 말씀대로 모든 공을 스트라이크로 넣겠다는 마음으로 던졌다. 유인구도 스트라이크 존에 넣으려다 보니 범타가 많이 나왔다. 특히 초구부터 카운트 싸움을 유리하게 가져가고자 한 점이 주효했다고 생각한다"고 소감을 전했다.
한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com