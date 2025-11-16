한혜진, 숨겨온 가족사 첫 고백…母 "어릴 때부터 무겁게 짊어진 아이"

|
[스포츠조선 김준석 기자] 모델 겸 방송인 한혜진이 무속인의 뜻밖의 점괘 앞에서 결국 눈물을 쏟았다.
배우 김고은에게 직접 굿을 지도했다는 무속인은 며느리와 함께 무당 일을 한다고 밝혀 스튜디오의 이목을 끌었다.
두 무속인은 한혜진을 보자마자 "너무 강한 무당이 들어왔다"라며 놀라움을 표했다. 묘한 긴장감이 흐르자 한혜진 母 역시 가슴을 졸였다는 후문이다.
이를 지켜보던 한혜진 母 역시 "어릴 적부터 혜진이가 감당해야 했던 일이 있었다"라며 함께 눈물을 터뜨려 모두를 마음 아프게 했다.
이후 배정남의 점사를 본 무속인은 "고아 사주"라며 그가 가족도, 친지도 없이 홀로 인생을 살아갈 팔자임을 안타까워했다.
아버지 산소에 오래 찾아가지 않은 걸로 보인다는 무속인의 말에 배정남은 사실이라며 오래 찾아뵐 수 없었던 속사정을 고백해 눈길을 끌었다.
이어 무속인은 배정남의 돌아가신 아버지와 접신한 듯, 오직 두 사람만이 알고 있던 이야기를 전해 모두를 충격에 빠뜨리기도 했다.
동갑내기 두 사람의 충격적인 운명은
