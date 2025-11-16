한혜진, 숨겨온 가족사 첫 고백…母 "어릴 때부터 무겁게 짊어진 아이"

기사입력 2025-11-16 08:28


한혜진, 숨겨온 가족사 첫 고백…母 "어릴 때부터 무겁게 짊어진 아이"

한혜진, 숨겨온 가족사 첫 고백…母 "어릴 때부터 무겁게 짊어진 아이"

[스포츠조선 김준석 기자] 모델 겸 방송인 한혜진이 무속인의 뜻밖의 점괘 앞에서 결국 눈물을 쏟았다.

16일 일요일 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'에서는 무속인을 찾은 한혜진과 배정남의 충격적인 점괘가 공개된다.

한혜진과 배정남은 운세를 알아보기 위해 영화 '파묘'의 자문위원으로 알려진 무속인을 찾아갔다.

배우 김고은에게 직접 굿을 지도했다는 무속인은 며느리와 함께 무당 일을 한다고 밝혀 스튜디오의 이목을 끌었다.

두 무속인은 한혜진을 보자마자 "너무 강한 무당이 들어왔다"라며 놀라움을 표했다. 묘한 긴장감이 흐르자 한혜진 母 역시 가슴을 졸였다는 후문이다.

이어 무속인은 시작과 동시에 한혜진의 충격적인 점사를 쏟아내 모두를 놀라게 했다. 안타까운 가정사가 보인다는 무속인의 말에 한혜진은 "어디서도 집안 이야기를 한 적이 없는데"라며 그간 남몰래 속앓이 해온 이야기를 최초 고백했고, 결국 눈물을 참지 못했다.

이를 지켜보던 한혜진 母 역시 "어릴 적부터 혜진이가 감당해야 했던 일이 있었다"라며 함께 눈물을 터뜨려 모두를 마음 아프게 했다.

이후 배정남의 점사를 본 무속인은 "고아 사주"라며 그가 가족도, 친지도 없이 홀로 인생을 살아갈 팔자임을 안타까워했다.


아버지 산소에 오래 찾아가지 않은 걸로 보인다는 무속인의 말에 배정남은 사실이라며 오래 찾아뵐 수 없었던 속사정을 고백해 눈길을 끌었다.

이어 무속인은 배정남의 돌아가신 아버지와 접신한 듯, 오직 두 사람만이 알고 있던 이야기를 전해 모두를 충격에 빠뜨리기도 했다.

동갑내기 두 사람의 충격적인 운명은
16일 일요일 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'에서 확인할 수 있다. 한편, 이날 방송은 2025 K-베이스볼 시리즈 2차전 중계로 인해 밤 10시 방송된다.

narusi@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

민희진, 입장문 공개 "뉴진스 다섯일 때 존재..아이들 끌어들이지 말길" [전문]

2.

은지원, 9세 연하 스타일리스트와 2세 포기…재혼 한달만 "정관수술"[SC리뷰]

3.

'이상순♥' 이효리, 매년 입는 '15만원 웨딩드레스'.."놀러가서 구입, 이젠 누렇게 변했다"

4.

조정석♥거미 6세 딸, 부모 골고루 닮았네..."상황극·노래 부르기 좋아해"

5.

[공식] '미성년자 성폭행' 前엑소 크리스, 감옥서 장기적출 사망설에 "사실무근"

연예 많이본뉴스
1.

민희진, 입장문 공개 "뉴진스 다섯일 때 존재..아이들 끌어들이지 말길" [전문]

2.

은지원, 9세 연하 스타일리스트와 2세 포기…재혼 한달만 "정관수술"[SC리뷰]

3.

'이상순♥' 이효리, 매년 입는 '15만원 웨딩드레스'.."놀러가서 구입, 이젠 누렇게 변했다"

4.

조정석♥거미 6세 딸, 부모 골고루 닮았네..."상황극·노래 부르기 좋아해"

5.

[공식] '미성년자 성폭행' 前엑소 크리스, 감옥서 장기적출 사망설에 "사실무근"

스포츠 많이본뉴스
1.

英 단독 보도! '10년 헌신' 손흥민 자존심 챙겼다...푸스카스급 득점 작렬→"새 계약 제안 준비" SON 수준 이하 급여 예고

2.

토트넘 유력 소식통 폭로! "LA FC 헌신 중" 손흥민, 토트넘과 적으로 만날 준비..."제대로된 작별 인사, 한국에서 맞대결 예고"

3.

'사무라이 블루'에 푹 빠졌다...가나 감독, 자국 선수 발목 박살 낸 충돌에도 "日 선수 사과했으니 고마워"

4.

'괴물타자' 도쿄돔 넘겼다. 177.8km 선제 투런포 작렬. 송성문 랑데뷰솔로포까지. 드디어 9연패 끊나[도쿄 현장]

5.

"일관성 없다" 손흥민 떠난 토트넘 핵심이라더니 비난 폭발…결국 새 공격수 찾는다 '두산 블라호비치, FA 영입 준비'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.