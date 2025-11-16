[공식] 김수용 소속사 "유튜브 촬영 중 쓰러져 응급실行, 현재 의식 되찾아"

기사입력 2025-11-16 11:13


[공식] 김수용 소속사 "유튜브 촬영 중 쓰러져 응급실行, 현재 의식 되…
사진 제공=미디어랩시소

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 김수용이 유튜브 콘텐츠 촬영 중 쓰러졌다가 회복 중인 것으로 전해졌다.

김수용 소속사 미디어랩시소는 16일 스포츠조선에 "김수용 씨가 13일 의식을 잃어 응급실로 이동해 검사 및 치료를 받았다"며 "현재는 의식을 되찾았으며, 안정을 취하고 있는 상태다. 소속사 또한 아티스트의 빠른 회복을 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

앞서 이날 뉴스1 보도에 따르면 김수용은 13일 경기 가평군에서 진행된 유튜브 콘텐츠 촬영 도중 갑자기 의식을 잃어 구리 한양대 병원 응급실로 긴급 이송됐다. 당시 동료들과 스태프들이 즉각 응급조치를 취했으며, 김수용은 중환자실로 옮겨 치료를 이어가고 있다. 이후 그는 정밀 검사 등 필요한 치료를 받을 예정이다.

한편 김수용은 1991년 KBS 개그맨 공채 7기로 데뷔해 여러 예능 프로그램에서 활약을 펼쳤다. 현재는 소속사 유튜브 채널 '비보티비'를 통해 수면 유도형 낭독 ASMR 콘텐츠 '꼬꼬문'을 선보이고 있다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com



