이견을 만들지 않는 오타니, 이견에 겸손한 저지...또 한번의 MVP 역사[스조산책 MLB]

최종수정 2025-11-16 12:02

이견을 만들지 않는 오타니, 이견에 겸손한 저지...또 한번의 MVP 역…
오타니 쇼헤이는 커리어 하이자 LA 다저스 한 시즌 최다 홈런 기록을 스스로 깼다. AP연합뉴스

이견을 만들지 않는 오타니, 이견에 겸손한 저지...또 한번의 MVP 역…
오타니 쇼헤이의 MVP 선정 소식을 대서특필한 일본 아사이신문. AP연합뉴스

[스포츠조선 노재형 기자]올해 메이저리그 양 리그 MVP가 지난 14일 공개됐다. 지난해와 달리 AL은 치열한 접전, NL은 1인의 일방적 독주였다.

시애틀 매리너스 포수 칼 롤리는 이날 라스베이거스에서 열린 'MGM 리워즈 주관, MLB 어워즈'에 참석해 자신이 AL MVP 투표에서 뉴욕 양키스 애런 저지에 패한 것을 두고 "무슨 일어났는지 모르겠지만, 분명 그럴 만한 일이라고 본다. 저지는 위대한 선수고 이번 경쟁은 정말 타이트했다"고 말했다.

저지가 MVP 자격이 있다고 인정한 것이다.

이날 BBWAA(전미야구기자협회)가 MLB 네트워크를 통해 발표한 AL MVP 투표에서 저지는 1위표 17개, 2위표 13개를 획득해 총 355점으로 롤리를 누르고 생애 3번째이자 2년 연속 MVP에 등극했다.

롤리는 1위표 13개, 2위표 17개로 총점 335점을 마크했다. MVP 투표에서 이처럼 근소한 차이를 나타낸 것은 2019년 AL 이후 6년 만이다. 그해에는 LA 에인절스 마이크 트라웃이 이번 투표 결과와 똑같은 20점차로 휴스턴 애스트로스 알렉스 브레그먼을 꺾고 생애 세 번째 MVP를 수상했다.


이견을 만들지 않는 오타니, 이견에 겸손한 저지...또 한번의 MVP 역…
시애틀 매리너스 칼 롤리는 올해 60홈런을 터뜨리며 포수 관련 홈런 기록을 모두 경신했다. AP연합뉴스
투표에 참가한 30명의 기자단 사이에서 의견이 분분했다. 특히 BBWAA 뉴욕 지부 기자 2명의 의견은 서로 달랐다. 중립 지역이라고 할 수 있는 디트로이트와 보스턴, 클리블랜드, 캔자스시티, 샌프란시스코, 토론토 지부 각 2명 역시 저지와 롤리로 의견이 갈렸다.

이날 '올 MLB 퍼스트 팀(All-MLB 1st Team)' 시상에서 롤리가 포수, 저지가 외야수로 각각 수상의 영광을 안은 가운데 저지도 소감을 통해 롤리를 극찬했다. 저지는 지난 7월 애틀랜타 트루이스트파크에서 열린 올스타전서 롤리와 만나 이야기를 나눈 사연을 소개하며 칭찬을 이어갔다.

저지는 "올스타전에 참가한 날 그와 앉아 이런저런 얘기를 나눴다. 롤리가 리더로서 사람으로서 눈에 띄는 유형이라고 생각한다. 잠시 이야기를 나누면서 인상적이었던 것은 리더십이 어떤 것인지 더 좋은 리더가 되려면 어떻게 해야 하고 팀을 이끌려면 어떤 도움을 줘야 하는지 등에 관한 얘기였다. 그 모든 부분서 롤리는 대단했다"고 떠올렸다.


이어 그는 "그는 팀 승리와 동료들을 도와주는 것에만 집중하고 있었다. 홈런 더비 우승은 관심 밖이었다. 어떻게 하면 팀이 더 나아지고, 동료들이 더 나아지는 것인지를 얘기했다. 나에게 줄 수 있는 팁과 같은 것들이었다"고 했다.


이견을 만들지 않는 오타니, 이견에 겸손한 저지...또 한번의 MVP 역…
애런 저지는 양 리그를 합쳐 타율, 출루율, 장타율, OPS, WAR 1위를 차지했다. AP연합뉴스
지난 7월 16일 열린 올스타전서 롤리는 AL 포수, 저지는 AL 우익수로 각각 선발출전했다. 특히 롤리는 전날 열린 홈런 더비에서 우승까지 차지했다.

저지는 그러면서 "내가 그에게 해줄 수 있는 조언은 별로 없었다. 그는 이미 타격과 수비에서 자신의 것을 하고 있다. 홈플레이트 뒤에서 투수들을 컨트롤하는 것까지 그가 앞으로도 성장을 지속할 것을 우리는 목격하게 될 것이라고 생각한다"며 "시애틀에서 훌륭한 많은 동료들 속에서 돋보이는 선수로 특별한 개인으로 군림할 것"이라며 칭찬을 아끼지 않았다.

롤리는 올시즌 홈런 부문서 여러가지 이정표를 세웠다. 역대 포수 한 시즌 최다이자 스위치 히터 최다, 그리고 시애틀 구단 역대 한 시즌 최다 기록을 잇달아 세웠다. 롤리는 2022년 저지 이후 3년 만이자 베이브 루스, 로저 매리스, 마크 맥과이어, 새미 소사, 배리 본즈, 저지에 이어 역대 7번째로 한 시즌 60홈런을 달성했다.

정규시즌 막판 현지 유력 매체들은 AL MVP 경쟁에 대해 '저지가 타율, 득점, 볼넷, 출루율, 장타율, OPS, WAR 등에서 롤리를 압도하기 때문에 근소하게 앞설 것'이라면서도 '롤리가 60홈런을 달성하면 결과는 어떻게 될지 모른다'고 예상했다. 결과는 저지의 승리였지만, 롤리가 받아도 이상할 것이 없는 박빙이었다.


이견을 만들지 않는 오타니, 이견에 겸손한 저지...또 한번의 MVP 역…
오타니 쇼헤이는 올시즌 투수로 복귀해 투타 겸업을 재개했다. AP연합뉴스
반면, NL MVP는 예상대로 LA 다저스 오타니 쇼헤이의 만장일치 수상이었다. NL 홈런(56개)-타점(132개) 타이틀을 거머쥔 필라델피아 필리스 카일 슈와버는 2위표 23개, 3위표 5개, 4위와 5위표 각 1개를 얻는데 그쳤다. 2,3위표는 그렇다 쳐도 4위, 5위로 평가한 기자도 있었다는 게 눈에 띈다.

오타니는 LA 에인절스 시절인 2021년, 2023년, 다저스 옮긴 작년과 올해 총 4번의 MVP 수상을 모두 만장일치 의견으로 이뤄냈다. 독보적인 MVP '서사(epic)'다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

라이브 방송 중 보행자 치어 숨지게 한 유명인..사고 후엔 “멘탈 휴가” 후원 요청 논란

2.

한혜진, 숨겨온 가족사 첫 고백…母 "어릴 때부터 무겁게 짊어진 아이"

3.

김수용, 촬영 중 의식 잃어 긴급 이송…심폐소생술 후 회복

4.

김정난, 실신해 뇌출혈 의심·턱 뼈 부상 그 후…"난 복 받은 사람"

5.

한혜진, 충격 점사에 숨겨진 가족史 공개 '눈물'…母 "어릴적 혜진이가 감당해야 했던 일들" 울컥(미우새)

스포츠 많이본뉴스
1.

이민성호 잡고 신난 中, 정작 팬 반응은 싸늘 "공식 대회에서 이긴 뒤에 이야기해"

2.

'이 선수가 한국에 온다고?' NPB 전체 1번 → 오타니 국대 동료, SSG 전격 영입[가고시마 리포트]

3.

한화, '10볼넷 3사구' 자멸! 고교생 김주오에 2루타 쾅쾅 맞아 → 두산에 5-11 대역전패.. 8회 9회에 10점 헌납

4.

화천KSPO,창단 14년만의 첫우승 감격X여축사상 첫 '트레블' 위업! '절대에이스' 최유정 챔프2차전 MVP[WK리그 챔피언결정전]

5.

'죽음의 조 무패로 넘었는데' 백기태호, U-17 월드컵 32강서 잉글랜드에 0-2 패...좌절된 16강 꿈

스포츠 많이본뉴스
1.

이민성호 잡고 신난 中, 정작 팬 반응은 싸늘 "공식 대회에서 이긴 뒤에 이야기해"

2.

'이 선수가 한국에 온다고?' NPB 전체 1번 → 오타니 국대 동료, SSG 전격 영입[가고시마 리포트]

3.

한화, '10볼넷 3사구' 자멸! 고교생 김주오에 2루타 쾅쾅 맞아 → 두산에 5-11 대역전패.. 8회 9회에 10점 헌납

4.

화천KSPO,창단 14년만의 첫우승 감격X여축사상 첫 '트레블' 위업! '절대에이스' 최유정 챔프2차전 MVP[WK리그 챔피언결정전]

5.

'죽음의 조 무패로 넘었는데' 백기태호, U-17 월드컵 32강서 잉글랜드에 0-2 패...좌절된 16강 꿈

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.