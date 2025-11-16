임라라♥손민수, 생후 15일 '강단 남매' 첫 외출에 멘붕..."울고 싶다" ('엔조이커플')

기사입력 2025-11-16 17:22


임라라♥손민수, 생후 15일 '강단 남매' 첫 외출에 멘붕..."울고 싶…

임라라♥손민수, 생후 15일 '강단 남매' 첫 외출에 멘붕..."울고 싶…

임라라♥손민수, 생후 15일 '강단 남매' 첫 외출에 멘붕..."울고 싶…

임라라♥손민수, 생후 15일 '강단 남매' 첫 외출에 멘붕..."울고 싶…

임라라♥손민수, 생후 15일 '강단 남매' 첫 외출에 멘붕..."울고 싶…

임라라♥손민수, 생후 15일 '강단 남매' 첫 외출에 멘붕..."울고 싶…

임라라♥손민수, 생후 15일 '강단 남매' 첫 외출에 멘붕..."울고 싶…

임라라♥손민수, 생후 15일 '강단 남매' 첫 외출에 멘붕..."울고 싶…

[스포츠조선 정안지 기자] 손민수, 임라라 부부가 쌍둥이와 첫 외출에 나섰다. 또한 쌍둥이의 이름도 공개해 눈길을 끌었다.

16일 유튜브 채널 '엔조이커플enjoycouple'에는 "드디어 쌍둥이들 이름 공개, 멘탈 탈탈 털린 쌍둥이 소아과 진료 첫 외출까지"라면서 영상이 게재됐다.

영상 속 임라라와 손민수 부부는 쌍둥이의 첫 소아과 진료를 위해 외출에 나섰다.

이때 쌍둥이는 카시트에 태우니 울기 시작, 임라라는 "큰일 났다. 멘붕 왔다. 울고 싶다"며 쌍둥이와의 쉽지 않은 첫 외출에 걱정을 쏟아냈다.

잠시 후 병원에 도착, 멘탈 탈탈 털리며 진료를 완료했다는 엄마와 아빠. 이때 임라라는 "주사 맞는 게 마음이 아파서 못 보겠다. 주사를 몇 방을 맞는지 모르겠다"며 안타까운 마음을 전했다.

이어 임라라는 "전쟁이다"며 쌍둥이와의 첫 외출 소감을 전했고, 손민수는 "첫 외출에 밖에서 기저귀 갈고 분유타고 다 했다. 이제 알겠다. 한 사람이 동시에 신발 두개를 신을 수 없는 것처럼 물리적으로 안 된다"면서 큰 깨달음을 얻고 병원 일정을 마무리 했다.


임라라♥손민수, 생후 15일 '강단 남매' 첫 외출에 멘붕..."울고 싶…
조리원으로 돌아온 손민수와 임라라는 생후 15일 된 쌍둥이와 시간을 보냈다. 그때 우는 라키. 이에 손민수가 안아줬고, 바로 아빠 품에서 잠이 들었다. 임라라는 "가슴 아팠다. 내가 대신 아프고 싶더라. 우리 딸 고생했다"며 아빠 품에 안겨 잠든 딸에게서 눈을 떼지 못했다.

또한 부부는 쌍둥이의 이름을 공개했다. 손강, 손단이라고. 성명학적으로 유명하신 교수님으로부터 쌍둥이의 이름을 받았다는 부부. 임라라는 "태어나면 좋은 시간 받는 것도 있었는데 심해진 임신 소양증으로 응급 수술을 하게 되면서 못 지켰다. 그래서 마음이 좀 아프다"면서 "그걸 보완해주는 이름을 지어 주셨다"고 밝혔다.


임라라는 "처음에는 '단결' 남매로 하려고 했었다. 그런데 강(뚜키)가 결이 처럼 안 생겼다. 강이 처럼 생겼다. '강아'라고 부를 때 훨씬 어울리고, 단이(라키)는 처음 봤을 때부터 진짜 딱 단이였다"고 했다. 이어 그는 "민수 그 말이 너무 웃겼다. '세상 모든 남자한테 단호하길'이라고 하더라"며 "우리가 되게 우유부단해가지고 애들은 강단 있게 살았으면 좋겠고, 우리한테도 이제 강단이 생겼다"고 설명했다.

이후 쌍둥이의 출생 신고까지 진행, 손민수는 "하자마자 쌍둥이 주민등록번호가 부여됐다"며 놀랐다. 이어 임라라는 주민등록 등본 속 쌍둥이의 이름을 보자 감격했고, 손민수는 "예쁜 아가들 낳아줘서 고맙다"며 임라라에 고마운 마음을 전했다.

anjee85@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김호중, 교도관 뇌물 요구 피해자였다…수감 중 벌어진 '충격 거래' "3000만원 달라"

2.

홍진경, '정치色 커밍아웃' 논란→진심 해명 "0.1%도 의도無…일어나니 문자 300개, 전화 80통"(핑계고)

3.

“사인 불명”..故 전수환, 별세 소식 뒤늦게 알려져

4.

이효리, 촬영장 '갑질 후배'에 진심 조언..."신경질 내봤자 나한테 이득 없다"

5.

신세계家 라면 맛 어떻길래…애니 "母 정유경, 집 방앗간 됐다고"[SC리뷰]

연예 많이본뉴스
1.

김호중, 교도관 뇌물 요구 피해자였다…수감 중 벌어진 '충격 거래' "3000만원 달라"

2.

홍진경, '정치色 커밍아웃' 논란→진심 해명 "0.1%도 의도無…일어나니 문자 300개, 전화 80통"(핑계고)

3.

“사인 불명”..故 전수환, 별세 소식 뒤늦게 알려져

4.

이효리, 촬영장 '갑질 후배'에 진심 조언..."신경질 내봤자 나한테 이득 없다"

5.

신세계家 라면 맛 어떻길래…애니 "母 정유경, 집 방앗간 됐다고"[SC리뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

"24년 푸른 피와 눈물의 작별" KBO 역사상 최초의 형제가 떴다[가고시마 인터뷰]

2.

"특급 수비 유격수? 김하성!" 보라스 세일즈 시작됐다…ATL? 정으로 할인 안 해줘요

3.

시민과 함께 성장 중인 김포FC, 선수단과 함께한 '팬페스티벌'

4.

김하성, 'MLB의 박찬호' 평행이론! → 돈방석 예약한 3가지 공통점

5.

"사사키, 내년 선발투수 복귀" 전격 선언, '가을야구 3SV-ERA 0.82' 했던 투수를...그렇다면 LAD 마무리는?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.