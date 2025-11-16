이장우·함은정, 결혼 준비에 스트레스 폭발 "청첩장 모임→꽃 장식 비용까…

이장우·함은정, 결혼 준비에 스트레스 폭발 "청첩장 모임→꽃 장식 비용까지 과해"

기사입력 2025-11-16 19:22


[스포츠조선 이게은기자] 배우 이장우, 함은정이 결혼 준비 허례허식에 핏대를 세웠다.

16일 '함은정' 채널에는 '우리 (따로) 결혼했어요 (feat. 우정커플 이장우)'라는 영상이 게재됐다.

과거 가상 부부로 호흡했던 함은정과 이장우는 서로의 결혼을 축하하며 오랜만에 마주했다. 이장우는 "나는 너를 아는데 너도 결혼식을 성대하게 하는 스타일이 아니다"라고 말했고, 이장우의 청첩장을 본 함은정도 "아닌데 오빠나 나나 성대한 데서 결혼하네"라며 웃었다.

이장우는 "우린 그런 스타일이 아닌데, 결혼을 뭔가 성대하게 치러야 하는 분위기를 누가 만든 건지 그 사람을 찾고 싶다. 요즘엔 청첩장 모임도 하더라? 이것도 누가 만든 건지 최초에 만든 놈을 찾아야 한다"라며 목에 핏대를 세웠다.


함은정도 격하게 공감하며 "솔직히 버진 로드도 신랑 신부가 걸어가는 게 똑같더라"라고 말했고 이장우는 "난 사실 꽃 알레르기가 있다. 근데 꽃 사이를 걸어가야 하고 평생 한 번도 사보지 않은 꽃에 그 돈을.."이라며 말을 잇지 못했다. 함은정도 "그러니까 돈이 얼마야! 내가 볼 때 오빠나 나는 하객들을 위해 이 돈을 쓰는 거다"라며 결혼 스트레스에 쓴웃음을 지었다.

한편 함은정은 오는 11월 30일 김병우 감독과 결혼한다. 김병우 감독은 영화 '더 테러 라이브'(2013) 'PMC: 더 벙커'(2018) 등을 연출했다. 이장우는 오는 11월 23일 배우 조혜원과 8년 열애 끝 결혼식을 올린다.

