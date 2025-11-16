이은하, 父 수십억 빚 갚다 쿠싱증후군·암 투병 "넋이 나갔다" ('백투더뮤직2')

기사입력 2025-11-16 23:40


이은하, 父 수십억 빚 갚다 쿠싱증후군·암 투병 "넋이 나갔다" ('백투…

[스포츠조선 이우주 기자] '백투더뮤직2' 이은하가 방송가에서 퇴출 당했던 억울했던 일화를 고백했다.

16일 방송된 KBS1 '백투더뮤직 시즌2'에서는 가수 이은하의 인생사가 공개됐다.

"노래하는 이 순간까지 딴따라 말고는 아무것도 생각나는 게 없다"는 이은하. 이은하는 1973년 데뷔해 '아리송해', '봄비', '겨울 장미', '밤차' 등 내놓는 곡마다 히트를 치며 전성기를 누렸다.

이은하의 대표 곡 중 하나인 '미소를 띄우며 나를 보낸 그 모습처럼'에는 슬픈 사연이 있다고. 이은하는 "남자친구를 만나게 됐는데 아버지와 갈등이 많았다. 아버지가 약간 억압 내지는 솔직히 스캔들 자체가 용서가 안 되는 세대였고 시집을 가면 아버지 품에서 벗어날 거라 생각하고 아버지한테 허락을 구했는데 안 됐다"고 털어놨다.

이은하는 "잘 나갈 때 제가 떠나간다 하니까 당신 꿈이 날아간다 생각하셨나 보다. 그래서 반대했고 그때 장덕 씨와 술 마시면서 얘기하는데 그 이야기로 노래를 만들어보겠다더라. 나는 할 일이 노래 밖에 없으니 노래에 다시 전념하기로 결심했다"고 밝혔다.


이은하, 父 수십억 빚 갚다 쿠싱증후군·암 투병 "넋이 나갔다" ('백투…
순탄하게 가요계 생활을 이어오던 이은하는 1990년대 초반 아버지의 사업 실패로 수십억 빚을 지게 됐다. 이은하는 "남자친구를 소개시켜줬던 게 아버지한테는 트라우마였나보다. '얘가 언젠가 떠나겠다'는 생각에 사업을 하신다고 했던 게 어음 뒤 배서란 뒤에 책임을 다 이은하로 쓴 거다. 당신이 사인하고 제 인감도장을 찍어 나갔으니까 저한테 고소가 들어왔다"며 "저는 갚을 의무는 없지만 미련스럽게 갚았다"고 털어놨다.

아버지를 아직도 원망할 때가 있지만 그것 또한 자신 탓이라 생각하며 넘긴다는 이은하. 이은하는 수십억 빚을 진 데 이어 희귀병인 쿠싱증후군, 유방암까지 투병하며 더욱 힘든 시기를 겪었다.

이은하는 "제가 쿠싱증후군이 오지 않았냐. 디스크 수술을 하면 1~2년 쉬어서 일을 못하지 않냐. 수술도 못해서 병이 왔고 그러다 보니 유방암이 왔다. 그때는 '하나님, 나 죽으라는 얘기죠?' 싶었다. 거의 넋이 나가있었다"고 털어놨다.


이후 '돌이키지 마'로 암흑의 긴 터널을 뚫고 다시 전성기를 되찾은 이은하. 건강한 모습을 노래를 다시 하며 팬들을 만나고 있는 이은하는 "할 줄 아는 게 이거밖에 없다. 노래하는 의욕이 다시 생기는 게 수많은 히트곡을 저한테 어찌 됐든 손가락 열 개 넘게 갖게 해준 여러분께 앞으로 살아봐야 20년인데 20년 동안 노래할 수 있는 시간에 노래하면서 갚고 싶은 생각이 많다"고 팬들에게 고마워했다.

wjlee@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

정선희, 8년 전 이별에 오열 "가장 아끼는 애 데려가, 시간 지나도 안 잊혀져"

2.

랄랄, 美 공항서 경찰에 붙잡혔다 "질질 끌려가, 마약하다 체포되는 줄"

3.

'차은우 동생' 이동휘, 훈남 AI 전문가 됐다 "셀럽 위한 악플 방지 시스템 준비 중"

4.

'속옷 CEO' 송지효, 식사 거절한 직원들에 서운 "메뉴 강요도 안 하는데"

5.

샘해밍턴, 子 벤틀리 식사 중 '쩝쩝 소리'에 기겁 "조용히 할 수 없어?"

연예 많이본뉴스
1.

정선희, 8년 전 이별에 오열 "가장 아끼는 애 데려가, 시간 지나도 안 잊혀져"

2.

랄랄, 美 공항서 경찰에 붙잡혔다 "질질 끌려가, 마약하다 체포되는 줄"

3.

'차은우 동생' 이동휘, 훈남 AI 전문가 됐다 "셀럽 위한 악플 방지 시스템 준비 중"

4.

'속옷 CEO' 송지효, 식사 거절한 직원들에 서운 "메뉴 강요도 안 하는데"

5.

샘해밍턴, 子 벤틀리 식사 중 '쩝쩝 소리'에 기겁 "조용히 할 수 없어?"

스포츠 많이본뉴스
1.

대한민국 최초의 경사, 홍명보호 99% 해냈다...월드컵 역사상 첫 2포트 진입 사실상 확정 '가나전 참사만 피하면'

2.

154km 직구가 통했다. 정우주 3이닝 노히트. 1사 2,3루도 무실점. 괴물 신인의 탄생[도쿄 현장]

3.

WS 우승 멤버인데 수술은 나홀로, "통증 안고 뛰었어요" 키케 직접 전했다...FA 1년 700만달러 LAD 잔류 전망

4.

22세 대표팀의 기적. 안현민 솔로포-김주원 9회 2사후 동점 솔로포, 7-7 무승부. 희망을 쐈다[도쿄 리뷰ㅜ]

5.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.