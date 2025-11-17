[청룡영화상] 300억 블록버스터→2억 아트버스터..역대급 다양성 韓영화…

|
[스포츠조선 조지영 기자] 300억원이 투입된 거장의 불록버스터부터 2억원의 초저예산 아트버스터까지 한 해를 뜨겁게 달군 한국 영화가 청룡영화상에 집결한다.
|
박찬욱 감독이 도널드 E. 웨스트레이크 작가의 1997년 발표작 소설 '액스'를 읽고 매료돼 20년간 영화화를 준비한 작품 '어쩔수가없다'는 '다 이루었다'고 느낄 만큼 삶이 만족스러웠던 회사원이 덜컥 해고된 후 아내와 두 자식을 지키기 위해, 어렵게 장만한 집을 지켜내기 위해, 재취업을 향한 자신만의 전쟁을 준비하며 벌어지는 이야기를 다뤘다. 인공지능의 발달로 인한 노동자들의 실직 문제를 통렬한 화법과 연속되는 딜레마적 상황으로 풀어냈다. 180억원의 순제작비가 투입된 '어쩔수가없다'는 국가대표급 명배우들의 열연과 국내 최고의 스태프, 박찬욱 감독의 미장센과 디테일한 연출이 더해져 293만 관객의 입소문을 얻었다.
|
|
흥행 보증수표 '여름 조정석'을 내세운 '좀비딸'은 올해 극장가에서 빠질 수 없는 히트작이다. 이윤창 작가의 동명 인기 웹툰을 영화화한 '좀비딸'은 이 세상 마지막 남은 좀비가 된 딸을 지키기 위해 극비 훈련에 돌입한 딸바보 아빠의 이야기를 그렸다. 좀비가 되어버린 딸을 지키기 위해 아슬아슬하면서도 흥미진진한 훈련기를 펼치며 '딸바보 아빠'로 완벽하게 녹아든 조정석의 생활밀착형 코믹 연기를 비롯해 믿고 보는 배우들의 싱크로율 넘치는 열연, 남녀노소 공감할 수 있는 코미디, 뭉클하고 따뜻한 감동스토리로 무장한 '좀비딸'은 여름 시즌 무더위에 지친 관객에게 큰 웃음을 선사, 563만명을 동원하며 한국 영화 저력을 과시했다.
|
불모지에서 피어난 강렬한 꽃, '파과'
한국 영화계에 불모지로 불리는 여성 원톱 서사로 과감하게 출사표를 던진 '파과'는 다양성에 대한 관객의 열망을 증명하며 새로운 가능성을 제시했다. 한국 소설에서 가장 강렬한 여성 서사라는 호평을 이끈 구병모 작가의 동명 소설을 영화로 만든 '파과'는 바퀴벌레 같은 인간들을 처리하는 신성방역에서 40년간 활동 중인 레전드 킬러와 그를 쫓는 미스터리한 킬러의 숨 막히는 핏빛 대결을 다뤘다. 만 63세 중견 배우 이혜영을 주인공 조각으로 캐스팅한 '파과'는 60대 킬러라는 유례없는 캐릭터로 영화계 파란을 일으켰다. 여기에 농밀한 서사와 탄탄한 드라마 스토리까지 더한 '파과'는 단순히 액션에 치중된 기존 장르물과 차원이 다른 인간 내면을 밀도 있게 다룬 '감성 액션'으로 55만 관객의 사랑을 받았다.
|
'하얼빈'은 1909년, 하나의 목적을 위해 하얼빈으로 향하는 이들과 이를 쫓는 자들 사이의 숨 막히는 추적과 의심을 그렸다. 그동안 수없이 다뤄진 하얼빈 의거 작품 중 가장 리얼하고 섬세하게 독립운동가 안중근의 모습을 담은 작품으로 호평을 얻었다. 기존 안중근 영화에서 중점을 둔 하얼빈 거사보다 이러한 거사가 이뤄지기까지 알려지지 않았던 많은 독립군의 희생에 초점을 맞췄고 '영웅' 안중근이 아닌 '인간' 안중근의 처절하고 외로웠던 고뇌와 갈등을 섬세하게 다뤄 깊은 울림을 자아냈다. 무엇보다 국내 대표 제작진들의 노하우와 자연이 완성한 놀라운 현장 프로덕션, 그리고 300억원의 제작비로 완성된 '하얼빈'은 미장센의 정수로 꼽히며 491만명의 관객을 사로잡았다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com