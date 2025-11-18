28세에 '충격' 은퇴 선언, 1차지명 유격수의 새출발 인사…"꿈나무 위한 코치로 시작합니다"

기사입력 2025-11-18 00:25


28세에 '충격' 은퇴 선언, 1차지명 유격수의 새출발 인사…"꿈나무 위…
27일 잠실야구장에서 열린 롯데와 두산의 경기, 3회말 두산 박준영이 안타를 치고 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.04.27/

[스포츠조선 이종서 기자] 갑작스럽게 은퇴 선언을 한 박준영(28)이 팬들에게 인사를 남겼다.

박준영은 17일 자신의 SNS에 은퇴 심경을 담은 글을 올렸다.

2016년 신인드래프트 1차 지명으로 NC 다이노스에 입단한 박준영은 2022년 시즌을 마치고 FA 박세혁의 보상 선수로 두산 유니폼을 입었다.

1차지명으로 입단할 만큼 잠재력은 풍부하다고 평가를 받던 그였다. 공격과 수비를 고루 갖춘 대형 내야수로 성장할 수 있다는 기대를 받았지만, 부상이 발목을 잡으면서 매년 풀타임을 소화하지 못했다.

올해에는 개막전 유격수로 낙점을 받았다. 그러나 부상으로 5월 이후 경기에 나서지 못했고, 결국 41경기에 출전해 타율 2할2푼5리 1홈런 10타점 OPS(장타율+출루율) 0.628으로 시즌을 마쳤다.

박준영은 SNS를 통해 " 과분한 관심과 사랑을 주셨던 팬분들께 정말 감사하다는 말씀을 전하고 싶었다"라며 은퇴 인사를 남겼다.

아울러 앞으로의 계획도 밝혔다. 박준영은 "야구선수 박준영이 아닌 어린 꿈나무들을 위해 가르치고 노력하는 한 코치로 새로운 시작을 하려한다"라며 "야구에 관심이 있으신분들 저에게 연락주시면 뭐라도 작은 도움을 드릴 수 있으면 드리겠다"고 했다. 다음은 박준영이 올린 SNS 글 전문.


28세에 '충격' 은퇴 선언, 1차지명 유격수의 새출발 인사…"꿈나무 위…
27일 잠실야구장에서 열린 롯데와 두산의 경기, 3회말 두산 박준영이 안타를 치고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.04.27/
안녕하세요 박준영입니다.


이렇게라도 짧게나마 인사를 드리는게 맞는것같아서 글 쓰게되었습니다. 2016년부터 2025년까지 10년동안

NC다이노스와 두산베어스라는 팀에서 야구를 할 수있음에 너무나도 감사하고 영광이였습니다.

그동안 저에게는 너무나도 과분한 관심과 사랑을 주셨던 팬분들께 정말 감사하단 말씀 전하고 싶었습니다.

그만한 사랑만큼 보답은 못 드린것 같아서 너무 죄송했습니다.

항상 제 마음속에는 베어스 팬분들과 다이노스 팬분들이 있어서 너무나도 행복했습니다. 잊지않고 언제 어디서든 응원하겠습니다.

마지막으로 비록 이제는 야구선수 박준영이 아닌 어린 꿈나무들을 위해 가르치고 노력하는 한 코치로 새로운 시작을 하려합니다.

모든것이 처음이고 낯설지만 팬분들의 응원을 잊지않고 다른 노력을 해볼까합니다.

야구에 관심이 있으신분들 저에게 연락주시면 뭐라도 작은 도움을 드릴 수 있으면 드려보겠습니다.

많은 관심과 응원 다시한번 부탁드리겠습니다.

진짜 진짜 마지막으로!

항상 건강하시고 행복한 하루하루 보내시길 바라겠습니다!

정말 너무너무 감사드렸습니다.

행복했습니다.

두산베어스 NC다이노스 최고였습니다

사랑합니다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com


28세에 '충격' 은퇴 선언, 1차지명 유격수의 새출발 인사…"꿈나무 위…
4일 부산 사직야구장에서 열리는 KBO리그 롯데와 두산의 경기. 5회 1타점 2루타를 날리고 있는 두산 박준영. 부산=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.04.04/

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'75kg 살찐' 김지연, 당뇨·고지혈증 충격.."하루 한 끼·라떼로 버텼다"

2.

속옷만 입고 피아노 치던 이해인, "40억 자산가와 결혼" 깜짝 발표[SC이슈]

3.

S.E.S 슈, 사업 대박나더니..중국으로 떠났다 "전세계에 알리고파"

4.

'♥정조국 기러기' 김성은, 안타까운 근황 "우울증 걸려..팔 골절·인대 파열 심각"

5.

배우 나나 집서 강도 행각..30대 남성 "생활비 부족해 범행, 연예인 집인 줄 몰랐다"

스포츠 많이본뉴스
1.

"레이예스 포기할 용기 있을까?" 김태형 감독의 조심스런 진심, 80억 FA → 14억 美올스타 유격수로?…책임있는 결단이 필요해 [SC초점]

2.

"150km로 KBO 평정, 일본전이 진짜 시험대" 결과는 4사구 23개 충격 남발...뭐가 문제였나

3.

"땡큐! 홀란→이탈리아 PO 이탈" 홍명보호, 사상 첫 포트2 확정…최소 24위 확보, 가나 '유종의 미' 사활

4.

야전 '작전참모'로 돌아온 손시헌 QC코치 → "가족 같은 느낌도 있지만 어깨 무겁다"

5.

"한국 축구 안 두렵다" 중국에 박살난 이민성호, 핑계댈 게 없다…'中 양민혁'도 부상으로 못 뛰어

스포츠 많이본뉴스
1.

"레이예스 포기할 용기 있을까?" 김태형 감독의 조심스런 진심, 80억 FA → 14억 美올스타 유격수로?…책임있는 결단이 필요해 [SC초점]

2.

"150km로 KBO 평정, 일본전이 진짜 시험대" 결과는 4사구 23개 충격 남발...뭐가 문제였나

3.

"땡큐! 홀란→이탈리아 PO 이탈" 홍명보호, 사상 첫 포트2 확정…최소 24위 확보, 가나 '유종의 미' 사활

4.

야전 '작전참모'로 돌아온 손시헌 QC코치 → "가족 같은 느낌도 있지만 어깨 무겁다"

5.

"한국 축구 안 두렵다" 중국에 박살난 이민성호, 핑계댈 게 없다…'中 양민혁'도 부상으로 못 뛰어

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.