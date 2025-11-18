신동엽, '강호동·여배우 루머' 파묘…"일면식도 없다고 억울해하더라"

|
[스포츠조선 김준석 기자] 신동엽이 인터넷도 없던 시절 입소문으로 만들어진 '강호동 여배우 루머'를 직접 언급하며 당시 피해 상황을 상세히 전했다.
이어 "호동이가 이상한 소문이 너무 많았다. 사실이 아닌데도 '강호동'이라는 이미지 때문에 사람들이 '왠지 그럴 것 같다'며 진실처럼 받아들였다"고 말했다.
특히 그는 한 '여배우 피해 루머'를 떠올리며 "정작 여배우 본인은 강호동을 만나본 적도 없는데, 어디를 가도 이상한 시선과 추측을 받아 너무 힘들어했다고 하더라"고 설명했다.
"혹시 말도 안 되는 루머가 도는 거 아시냐고 물었더니, 그분이 '정말 죽겠다. 너무 억울하다'고 하더라"라고 이야기했다.
이어 신동엽은 KBS '스펀지'에서 진행됐던 실리콘 내구성 실험도 언급했다. "트럭이 지나가도 형태가 유지될 정도로 튼튼했다. 결국 소문 자체가 물리적으로도 말이 안 되는 이야기였다는 게 방송으로 증명됐다"고 말했다.
신동엽은 "그 시절엔 낭만과 야만이 공존했다. 확인되지 않은 이야기들이 순식간에 퍼져 누군가는 이유 없이 상처를 입었다"며 "지금 생각해도 마음이 아프다"고 전했다.
