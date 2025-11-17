'75kg 살찐' 김지연, 당뇨·고지혈증 충격.."하루 한 끼·라떼로 버…

|
[스포츠조선 정유나 기자] 미스코리아 진 출신 방송인 김지연이 체중 증가로 건강에 문제가 생겼다.
이어 공개된 영상에는 김지연이 건강검진을 받고 몸 상태를 체크하는 모습이 담겼다. 현재 체중이 75kg까지 늘어난 김지연은 "제가 검진 안 받은지가 굉장히 오래 됐다. 지금 받으?m 뭐 나오겠는데? 이런 걱정이 생기면서 계속 미뤘던 것 같다"고 털어놨다.
|
본격적인 다이어트를 앞두고 김지연은 체지방 검사 등에 나섰다. 현재 체중은 74.9kg로 만삭 때보다 더 나가는 수치였다. 내장지방 수치는 김지연 연령대(40대 여성)는 60정도가 적정 범위이지만 152로 평균의 두배 이상으로 나와 충격을 안겼다. 김지연은 평소 식생활 습관에 대한 질문에 "하루 한끼 먹은적이 많고 라떼를 아이스로 식사 대용처럼 하루종일 마신다. 수면패턴도 매일 다르다"라고 고백했다.
|
이어 체중이 증가 후 신체 변화에 대해 "자고 일어나도 개운하지 않고 관절 마디마디 쑤시고 저림 증상들이 있다. 또 목살 턱살이 목의 경계가 없어지기 시작했다. '이건 펠리컨도 아니고 어떻게 이렇게까지 되지?' 싶었다. 뿐만 아니라 원래 팔에 셀룰라이트가 거의 보이지 않았는데 이렇게 보면 처지고 비틀면 셀룰라이트가 덩어리지더라. 그 중 배가 제일 심하지 않을까 싶다"고 털어놨다.
이후 김지연은 꾸준한 식단 관리, 운동으로 7일만에 체지방으로만 1.5kg을 감량하는데 성공했다. 내장지방도 확연히 줄어들었다.
jyn2011@sportschosun.com