'현대家 사돈' 백지연, 이영애와 '한남동 인연' 맺었다..."브런치 약…

[스포츠조선 김수현기자] 백지연이 '한남동 산책 메이트' 이영애와 만나는 산책 코스를 소개했다.
백지연은 "저는 정말 걷는 걸 좋아한다. 저랑 가까이 사는 친구들한테도 '우리 걸을까? 한다. 사실은 오늘 아침도 이 길을 걸었다"라 밝혔다.
서울의 산책로를 소개하고 싶었다는 백지연은 남산의 아름다운 자락숲길을 걸으며 "숲 안을 걷는 느낌? 보이세요?"라며 아름다운 자연을 보여줬다.
백지연은 "시간이 있으면 멀리도 간다. 양평도 가고. 남산에는 다양한 산책코스가 있어서 남산도 좋다"라며 다양한 코스들도 소개했다. 또 매봉산 전망대는 한강이 모두 보여 사진 찍기가 좋다고.
특히 남산이 좋다는 백지연은 "1년 중 100일은 온다. 내가 산책했던 곳 중 기억에 남는 곳은 사려니숲이다"라며 남다른 산책러버 면모를 보였다.
한편 백지연은 1995년 결혼, 슬하에 아들 강인찬 씨를 두고 있다. 강씨는 지난 2023년 정몽원 HL그룹 회장의 차녀 정지수 씨와 결혼했다.
이영애는 2009년 20세 연상 재미교포 사업가 정호영 씨와 결혼, 슬하에 쌍둥이 남매를 두고 있다.
남편인 정호영 씨는 1980년대 후반부터 한국 통신 벤처기업을 설립했으며, 방위산업업체인 한국레이컴 회장직을 맡기도 했다. 재산 규모는 2조원에 달하는 것으로 알려졌다.
