'현대家 사돈' 백지연, 이영애와 '한남동 인연' 맺었다..."브런치 약속 자주해"

기사입력 2025-11-17 17:58


'현대家 사돈' 백지연, 이영애와 '한남동 인연' 맺었다..."브런치 약…

[스포츠조선 김수현기자] 백지연이 '한남동 산책 메이트' 이영애와 만나는 산책 코스를 소개했다.

17일 유튜브 채널 '지금백지연'에는 '남산 둘레길 비밀 코스, 이런 곳이 있었어? 요즘 손이 자꾸 가는 것들'이라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

이날 백지연은 '가을'에 대해 "마음속 왠지 모를 쓸쓸함. 옆구리 시림"이라며 고독을 즐겼다.

백지연은 "저는 정말 걷는 걸 좋아한다. 저랑 가까이 사는 친구들한테도 '우리 걸을까? 한다. 사실은 오늘 아침도 이 길을 걸었다"라 밝혔다.

서울의 산책로를 소개하고 싶었다는 백지연은 남산의 아름다운 자락숲길을 걸으며 "숲 안을 걷는 느낌? 보이세요?"라며 아름다운 자연을 보여줬다.

'산책메이트'에 백지연은 '한남동 산책 벙개'를 이야기 하며 "아무래도 가까이 사는 친구들과 많이 걷는다. 사실 오늘 아침에도 이영애랑 산책을 했다. 원래 브런치 약속이 있었는데 '브런치 하기 전에 우리 좀 걷고 먹을까?' 해서 1시간 30분 걸었다. 5시간 걸을 때도 있다"라며 웃었다.


'현대家 사돈' 백지연, 이영애와 '한남동 인연' 맺었다..."브런치 약…
운동화도 그래서 많다는 백지연은 20켤레 이상 있다고. 그는 오늘 룩에 대해 "편안한 바지가 좋다. 코듀로이 팬츠를 입었고 스슌셔츠를 입었다. 조끼타입 패딩도 상당히 좋아한다"라 전했다.

백지연은 "시간이 있으면 멀리도 간다. 양평도 가고. 남산에는 다양한 산책코스가 있어서 남산도 좋다"라며 다양한 코스들도 소개했다. 또 매봉산 전망대는 한강이 모두 보여 사진 찍기가 좋다고.


'현대家 사돈' 백지연, 이영애와 '한남동 인연' 맺었다..."브런치 약…

특히 남산이 좋다는 백지연은 "1년 중 100일은 온다. 내가 산책했던 곳 중 기억에 남는 곳은 사려니숲이다"라며 남다른 산책러버 면모를 보였다.

한편 백지연은 1995년 결혼, 슬하에 아들 강인찬 씨를 두고 있다. 강씨는 지난 2023년 정몽원 HL그룹 회장의 차녀 정지수 씨와 결혼했다.

이영애는 2009년 20세 연상 재미교포 사업가 정호영 씨와 결혼, 슬하에 쌍둥이 남매를 두고 있다.

남편인 정호영 씨는 1980년대 후반부터 한국 통신 벤처기업을 설립했으며, 방위산업업체인 한국레이컴 회장직을 맡기도 했다. 재산 규모는 2조원에 달하는 것으로 알려졌다.

shyun@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

속옷만 입고 피아노 치던 이해인, "40억 자산가와 결혼" 깜짝 발표[SC이슈]

2.

S.E.S 슈, 사업 대박나더니..중국으로 떠났다 "전세계에 알리고파"

3.

'♥정조국 기러기' 김성은, 안타까운 근황 "우울증 걸려..팔 골절·인대 파열 심각"

4.

[전문] 'LCK 안방마님' 윤수빈, 12월의 신부된다…"♥예비신랑은 따뜻하고 다정해"

5.

배우 나나 집서 강도 행각..30대 남성 "생활비 부족해 범행, 연예인 집인 줄 몰랐다"

연예 많이본뉴스
1.

속옷만 입고 피아노 치던 이해인, "40억 자산가와 결혼" 깜짝 발표[SC이슈]

2.

S.E.S 슈, 사업 대박나더니..중국으로 떠났다 "전세계에 알리고파"

3.

'♥정조국 기러기' 김성은, 안타까운 근황 "우울증 걸려..팔 골절·인대 파열 심각"

4.

[전문] 'LCK 안방마님' 윤수빈, 12월의 신부된다…"♥예비신랑은 따뜻하고 다정해"

5.

배우 나나 집서 강도 행각..30대 남성 "생활비 부족해 범행, 연예인 집인 줄 몰랐다"

스포츠 많이본뉴스
1.

"150km로 KBO 평정, 일본전이 진짜 시험대" 결과는 4사구 23개 충격 남발...뭐가 문제였나

2.

'눈물 펑펑+대부' 손흥민의 깊은 인연들, 토트넘과 결별…프랭크 체제서 완전히 버려져

3.

좌완 사이드암 변신! 선수 인생을 건 도전 시작됐다… 21세 젊은피 "팔 내렸더니 148㎞ 쾅쾅" [인터뷰]

4.

'황희찬 초비상' 큰일이다! 신임 감독 오자마자 '레알 공격수 영입' 시도…이적료 340억, 선덜랜드와 경쟁

5.

"팀 성적 훌륭한데, 개인 성적 아쉬운 이강인" 日 매체 미친 비판...'일본 기대주' 쿠보는 칭찬일색

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.