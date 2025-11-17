[단독] 55SV 55HLD 필승조 시장 나온다…홍건희, 전격 옵트아웃 선언 '보상금·보상선수 없다'

최종수정 2025-11-17 18:15

[단독] 55SV 55HLD 필승조 시장 나온다…홍건희, 전격 옵트아웃 …
22일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 두산 베어스의 경기. 두산 홍건희가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.06.22/

[스포츠조선 이종서 기자] 홍건희(33·두산 베어스)가 시장 평가를 받는다.

홍건희 측은 최근 두산 베어스에 옵트아웃을 선언했다.

홍건희는 지난 2024년 시즌을 앞두고 두산 베어스와 2+2년 총액 24억5000만원에 계약했다.

FA 선언 당시 두산과 협상에 평행선을 달렸고, 결국 옵트아웃 조항을 넣었다. 2년 이후 +2년에 대해서는 선수 옵션으로 자유계약 선수가 될 수 있도록 했다.

구단과 선수 모두 안전장치가 생겼다. 2020년 롯데와 안치홍이 비슷한 경우다.

2020년 시즌을 앞두고 안치홍은 롯데와 2+2년 최대 56억원에 계약했다. +2년에 대해서는 상호옵션으로 2년 최대 31억원이었다. 안치홍은 구단과 합의 끝에 잔류를 택했고, 2년 뒤 FA 자격을 얻어 한화와 4+2년 총액 72억원에 계약했다.


[단독] 55SV 55HLD 필승조 시장 나온다…홍건희, 전격 옵트아웃 …
11일 대구 라이온즈파크에서 열린 시범경기 두산-삼성전. 홍건희가 투구하고 있다. 대구=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.3.11/
홍건희는 두산에 잔류할 경우 2년 15억원을 받을 수 있다. 시장의 평가를 받은 만큼, 시작점이 될 가능성이 높다. 특히 계약 기간 등이 관건일 전망이다.

최근 복수의 구단은 불펜 자원에 대한 보강을 목표로 삼고있다. 현재 FA 시장에서 투수 중에서는 조상우(KIA) 김범수(한화) 이영하 최원준(이상 두산) 등이 '대어급'으로 꼽히고 있다. 조상우 최원준은 A등급, 김범수 이영하는 B등급 FA. 모두 보상선수를 내줘야 한다.


홍건희는 다르다. 비FA 자유계약 선수가 되면 보상선수나 보상금 없이 영입할 수 있다. 2년 15억원 보다 더 많은 베팅만 하면 다른 출혈이 없다.

2011년 KIA 타이거즈에 2라운드(전체 9순위)로 입단한 홍건희는 선발과 구원 등을 오가면서 통산 488경기에 나와 27승48패 58세이브 55홀드 평균자책점 4.92를 기록했다.

2020년 6월 트레이드로 두산 유니폼을 입으면서 완벽하게 올라섰다. 확실한 필승조로 발돋움했다. 이적 이후 나온 322경기에서 50홀드 53세이브 평균자책점 3.46을 기록했다.

올해 성적은 아쉽다. 팔꿈치 부상으로 재활로 20경기 출전에 그쳤고, 16이닝을 던지는데 머물렀다. 2승1패에 평균자책점은 6.19에 달했다.


[단독] 55SV 55HLD 필승조 시장 나온다…홍건희, 전격 옵트아웃 …
23일 잠실야구장에서 열린 KT와 두산의 경기, 두산 홍건희가 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.23/
그러나 올해 부상으로 많은 공을 안 던진게 오히려 플러스 요소다. 홍건희는 지난 간 50이닝을 소화하며 꾸준하게 필승조로 활약하면서 공을 던져왔다. 빠른 공을 던지는 투수인 만큼, 팔꿈치 데미지가 컸다.

푹 쉬고 나오면서 부활 조짐을 보여줬다. 올해 시즌 막판 최고 구속 150㎞ 가까이 찍었다. 평균 구속도 145㎞를 유지했다. 스프링캠프부터 몸 상태를 끌어 올린다면 1이닝을 확실하게 막아줄 선수 기대되고 있다. 성실함과 리더십 역시 높은 점수를 받고 있다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

S.E.S 슈, 사업 대박나더니..중국으로 떠났다 "전세계에 알리고파"

2.

'♥정조국 기러기' 김성은, 안타까운 근황 "우울증 걸려..팔 골절·인대 파열 심각"

3.

[전문] 'LCK 안방마님' 윤수빈, 12월의 신부된다…"♥예비신랑은 따뜻하고 다정해"

4.

배우 나나 집서 강도 행각..30대 남성 "생활비 부족해 범행, 연예인 집인 줄 몰랐다"

5.

팝핀현준, 댄서 차별 대우에 소신발언 "백댄서 호칭=가수 중심적, 안무가로 존중해달라"

스포츠 많이본뉴스
1.

"150km로 KBO 평정, 일본전이 진짜 시험대" 결과는 4사구 23개 충격 남발...뭐가 문제였나

2.

'한일전' 마친 류지현 감독 "WBC는 베테랑 투수 합류 필요…심판판정은 노코멘트" [김포공항일문일답]

3.

'황희찬 초비상' 큰일이다! 신임 감독 오자마자 '레알 공격수 영입' 시도…이적료 340억, 선덜랜드와 경쟁

4.

"팀 성적 훌륭한데, 개인 성적 아쉬운 이강인" 日 매체 미친 비판...'일본 기대주' 쿠보는 칭찬일색

5.

"또 똑같이 할 것" 사과하다 황당 실점, 역전패 원흉 될 수도 있었는데 왜?

스포츠 많이본뉴스
1.

"150km로 KBO 평정, 일본전이 진짜 시험대" 결과는 4사구 23개 충격 남발...뭐가 문제였나

2.

'한일전' 마친 류지현 감독 "WBC는 베테랑 투수 합류 필요…심판판정은 노코멘트" [김포공항일문일답]

3.

'황희찬 초비상' 큰일이다! 신임 감독 오자마자 '레알 공격수 영입' 시도…이적료 340억, 선덜랜드와 경쟁

4.

"팀 성적 훌륭한데, 개인 성적 아쉬운 이강인" 日 매체 미친 비판...'일본 기대주' 쿠보는 칭찬일색

5.

"또 똑같이 할 것" 사과하다 황당 실점, 역전패 원흉 될 수도 있었는데 왜?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.