'205만 채널 삭제빵' 밴쯔·윤형빈 재회…"솔직히 진짜 지울 줄 몰랐다…

|
|
|
|
[스포츠조선 김준석 기자] 유튜버 밴쯔와 코미디언 윤형빈이 '삭제빵' 논란 이후 다시 마주 앉았다.
영상에서 윤형빈은 "제가 채널 폭파범이다. 여기 와도 되나 싶었다"며 머쓱하게 인사를 건넸고, 밴쯔는 웃으며 그를 맞았다.
두 사람은 지난 7월 진행된 '굽네 로드 FC073'에서 격투기 대결을 펼쳤고, 밴쯔는 패배할 경우 채널을 삭제하겠다는 공약을 내세웠다.
윤형빈은 당시를 떠올리며 "마지막까지 '삭제하지 말자'고 얘기했었다. 그런데 진짜 지웠을 때 너무 마음이 무거웠다"고 고백했다.
이에 밴쯔는 "채널은 잃었지만 형을 얻었다고 생각한다"며 웃었다.
하지만 그가 느낀 상실감은 적지 않았다. 밴쯔는 "괜찮지는 않았다. 10년 넘게 쌓은 일기장 같은 공간이었는데 '괜찮다, 괜찮다' 생각하니 어느 순간 진짜 괜찮아졌다"고 솔직히 말했다.
삭제 공약을 지킨 이유에 대해선 "내가 약속했기 때문이다. 약속을 안 지키면 로드FC라는 단체가 우스워 보일 것 같았다. 나 때문에 피해 보는 것도 원치 않았다"고 설명했다.
이어 "실제로 저희 회사는 피해를 봤다"고 덧붙여 씁쓸함을 드러냈다.
제작진이 윤형빈에게 "왜 그런 제안을 했느냐"고 묻자 그는 "격투기 쪽에 오래 있었다. 이슈가 필요하다고 봤다. 여러 아이디어 중 삭제빵이 너무 크게 터졌다"며 "솔직히 정말 삭제할 줄은 몰랐다. 재밌게 돌려서 풀면 된다고 생각했다"고 털어놨다.
'삭제빵'이라는 극단적인 공약에서 시작된 두 사람의 대결은 채널 삭제라는 후폭풍으로 이어졌지만, 이번 재회를 통해 서로에 대한 진심을 확인하며 마무리됐다.
narusi@sportschosun.com