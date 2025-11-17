팝핀현준, 댄서 차별 대우에 소신발언 "백댄서 호칭=가수 중심적, 안무가…

|
[스포츠조선 김소희 기자] 공연예술가 팝핀현준이 댄서 호칭 문제에 대한 자신의 소신을 전했다.
이어 "현재 스트리 소신에 많은 스트리트 댄서들이 스타로 성장해서 활발하게 활동하고 있어서 정말 기쁘고 즐거운 마음으로 응원하며 또 많은 영감을 받고 있다"고 전했다.
다만 그는 "저는 아직 가끔 보고, 들을 수 있는 말 중, 댄서를 지칭하고 있는 용어가 다소 아쉬운 부분이 있어서 긴 시간 춤 길을 걸어가는 선배의 입장에서 제가 조심스럽게 말씀드려본다"라며 '백댄서'라는 용어에 대한 불쾌감을 드러냈다.
이어 "백댄서라는 말의 유래를 보면 1980년~1990년대 가요 시장에서부터 생겨난 용어"라며 "일본에서 표기됐던 표현이 그대로 넘어온 것도 있다. 일본에서 '빠끄단사'라는 표현을 그대로 받아들인 거 아닌가 하는 말도 있다"라고 설명했다.
팝핀현준은 "원래는 모두가 하나로 그 무대를 완성하기 때문에 공동 작업이 맞다"라며 "지금 시대적 반영을 봐도 댄서를 지칭할 때는 '댄서', '안무가', '퍼포머', '퍼포먼스 디렉터', '공연예술가' 등등 좋은 표현이 많다"라고 목소리를 높였다.
이어 "호칭이 뭐가 그렇게 중요하냐라고 하실 수 있지만, 신의 성장과 발전은 플레이어만이 만드는 게 아니"라며 "그 신을 지켜봐 주시고 응원해 주시는 분들이 함께 만들고 성장하는 것이다"라고 전했다.
그러면서 "댄서 호칭이 정확하게 표현된다면, 앞으로 언론 보도나 일상에서 우리가 이야기할 때 존중으로 서로를 위할 수 있을 것 같다. 부탁드린다"고 당부했다.
한편 팝핀현준은 1998년 영턱스 클럽으로 데뷔한 뒤, 오랜 기간 동안 대중들의 사랑을 받아온 팝핀댄스계의 거장이다.