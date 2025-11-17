위메이드가 후원한 KLPGA 시즌 최종전 '위믹스 챔피언십 2025', 16일 성황리에 마무리

기사입력 2025-11-17 15:51


위메이드가 후원한 KLPGA 시즌 최종전 '위믹스 챔피언십 2025', …



위메이드가 '위믹스 챔피언십 2025(WEMIX CHAMPIONSHIP 2025)'를 지난 16일 성황리에 마무리했다고 밝혔다.

'위믹스 챔피언십 2025'는 KLPGA(한국여자프로골프) 투어 2025 시즌의 최종전으로, 15~16일 경주 마우나오션 C.C에서 개최됐다. 이번 대회에는 올 시즌 최고의 활약을 펼친 국내 최정상급 여자 골프 선수 24명이 참여해 치열한 경기를 펼쳤다. 최종 우승자는 올 시즌 상금랭킹 1위 홍정민으로, 상금 3억원을 거머쥐었다. 2위부터 24위 선수에게는 총 7억원의 상금이 상금 분배표에 따라 지급된다.

이틀간 펼쳐진 경기에는 총 2만 2000여 명의 갤러리가 현장을 찾아, KLPGA 슈퍼 파이널 대회로 자리매김한 위믹스 챔피언십의 인기를 실감케 했다. 위메이드는 대회 첫날 골프 꿈나무들을 위한 이벤트를 마련했다. 에스코트 키즈 '위챔키즈' 프로그램을 통해 골프 선수를 꿈꾸는 여학생들에게 프로 선수와 손을 잡고 함께 코스에 입장하는 뜻깊은 추억을 선물했다.

대회 종료 후에는 선수 중심 시상식이 진행됐다. VIP 의전, 시상 도우미, 물세례 퍼포먼스 등을 모두 생략하고, 24명의 선수와 시즌을 함께한 캐디들만이 무대 위에 올랐다. 팬들도 무대 가까이에서 선수들을 끝까지 응원했다.

위메이드는 사회공헌 활동과 연계한 팬 참여형 이벤트로 대회의 열기를 이어간다. 참가 선수 애장품 펀딩 프로젝트와 선수들이 마지막 홀 퍼팅에 사용한 공 24개가 담긴 액자를 선물하는 '더 라스트 볼' 이벤트가 위메이드의 블록체인 기반 투명사회 플랫폼 '위퍼블릭'에서 30일까지 진행된다. 이벤트를 통해 모인 금액은 전액 기부돼 사회공헌 활동에 사용될 예정이다.

한편 위메이드는 올해 전국 아마추어 테니스 대회 '위믹스 오픈 2025'도 성공적으로 개최하며 스포츠 분야에서 적극적인 활동을 이어가고 있다. 지난 7월부터 10월까지 약 4개월간 진행된 이번 대회에는 대학 동아리와 동호인 클럽 약 250팀이 참가하며 테니스 팬들의 큰 관심을 받았다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'75kg 살찐' 김지연, 당뇨·고지혈증 충격.."하루 한 끼·라떼로 버텼다"

2.

속옷만 입고 피아노 치던 이해인, "40억 자산가와 결혼" 깜짝 발표[SC이슈]

3.

S.E.S 슈, 사업 대박나더니..중국으로 떠났다 "전세계에 알리고파"

4.

[전문] 'LCK 안방마님' 윤수빈, 12월의 신부된다…"♥예비신랑은 따뜻하고 다정해"

5.

'♥정조국 기러기' 김성은, 안타까운 근황 "우울증 걸려..팔 골절·인대 파열 심각"

연예 많이본뉴스
1.

'75kg 살찐' 김지연, 당뇨·고지혈증 충격.."하루 한 끼·라떼로 버텼다"

2.

속옷만 입고 피아노 치던 이해인, "40억 자산가와 결혼" 깜짝 발표[SC이슈]

3.

S.E.S 슈, 사업 대박나더니..중국으로 떠났다 "전세계에 알리고파"

4.

[전문] 'LCK 안방마님' 윤수빈, 12월의 신부된다…"♥예비신랑은 따뜻하고 다정해"

5.

'♥정조국 기러기' 김성은, 안타까운 근황 "우울증 걸려..팔 골절·인대 파열 심각"

스포츠 많이본뉴스
1.

"땡큐! 홀란→이탈리아 PO 이탈" 홍명보호, 사상 첫 포트2 확정…최소 24위 확보, 가나 '유종의 미' 사활

2.

"억울해서 잠이 안와" 최고 불펜 타이틀 땄는데, 한일전 9회말 2아웃 동점포라니…'호타준족' 유격수의 통렬한 한방

3.

'눈물 펑펑+대부' 손흥민의 깊은 인연들, 토트넘과 결별…프랭크 체제서 완전히 버려져

4.

사실 아무리 발버둥쳐도, "누가 오타니와 저지를 무너뜨릴까?" MLB.com이 꼽은 후보 10명

5.

"150km로 KBO 평정, 일본전이 진짜 시험대" 결과는 4사구 23개 충격 남발...뭐가 문제였나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.