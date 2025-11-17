[인터뷰①]인피니트 장동우 "6년 8개월만 솔로 컴백, 알람으로 어그로 끌고파"

[스포츠조선 정빛 기자] 인피니트 장동우가 6년 8개월 만에 솔로 컴백한 소감을 밝혔다.

장동우는 최근 서울 용산 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "6년 8개월 만에 솔로로 나왔다"라며 "알람으로 어그로 끌고 싶었다"고 했다.

2010년 6월 인피니트로 데뷔한 장동우는 2019년 2월 데뷔 9년 만에 첫 솔로 앨범을 발표하고, 다시 무려 6년 8개월 만에 두 번째 솔로 앨범 '어웨이크'로 돌아온다. 'K팝 레전드' 인피니트의 메인 댄서인 동시에 랩, 보컬, 작사, 작곡까지 해내는 올라운더 장동우의 귀환에 많은 팬이 반가움을 표하고 있다.

장동우는 "군백기에 단체 활동에 팬데믹까지 거치면서, 오랜만에 나오게 됐다"라며 "올라운더로 두각을 많이 밝히고 싶었는데, 이번에 노래, 춤, 랩까지 다해서 종합선물세트처럼 준비했다"고 말했다.

솔로 앨범이 길어진 이유로는 "둥지였던 울림엔터테인먼트(이하 울림)와 아름다운 이별을 하고 군백기 거쳤다. 그런데 뜻밖에 군대에서 군 복무를 하다가 디스크를 다쳐서 3개월 정도 휴식을 하기도 했다. 그러다 팬데믹이 있었다. 그 사이에 빅보스엔터테인먼트, 하이헷에 동시에 소속돼 있다가, 앨범을 만들기 위해 아름다운 이별을 했다"며 그간의 일정을 돌이켰다.


장동우. 사진 제공=장동우
'어웨이크'는 장동우가 6년 8개월 만에 선보이는 솔로 앨범으로, 반복되는 일상 속에서 무뎌진 감정을 흔들어 깨운다. 그동안 강렬한 퍼포먼스와 에너지로 무대를 압도해 온 장동우는 '어웨이크'를 통해 보컬리스트로서의 새로운 면모를 드러낸다.

특히 광대와 조커의 콘셉트가 눈길을 끈다. 장동우는 "광대와 조커를 좋아하기도 하고, 인생 통틀어서 해학적인 부분을 가미시키고 싶었다. 수록곡 중 자작곡이 '인생'인 이유인 것도, 태어난 것 자체가 승이라고 생각한다. 그러다 실패도 해보고, 그렇게 지녀온 무기를 종합시켜 삶을 살아간다고 생각한다. 해학적으로도 풀 수 있다고도 생각해서, 조커와 광대 이미지가 잘 맞다고 생각했다"고 털어놨다.


장동우. 사진 제공=장동우
타이틀곡 '스웨이'는 알람처럼 울리는 감정의 떨림과 서로 간의 멈추지 않는 줄다리기 속에서 진심을 찾아가는 과정을 그린 곡으로, 장동우가 직접 작사에 참여해 더욱 기대를 모은다. 반복되는 알람 소리의 비트 위에서 사랑이라는 키워드 안에 존재하는 갈망과 안정감이 교차하는 순간의 감정을 섬세하게 담아냈다.


앨범명 '어웨이크'에 이어 타이틀곡 '스웨이'에도 울린다는 의미가 들어가, 궁금증을 자아낸다. 장동우는 "울린다라고 하니, 그러면 울림엔터에 있을 때 낼 걸 그랬다"고 너스레를 떨었다.

이어 "6년 8개월만에 나오다 보니, 잠들어 있던 팬분들을 일깨우고 흔들고 싶었다. 원래 사실 수능날 앨범이 나오려고 했어서, 수능시험도 잘 보시라는 의미도 있었다"며 웃었다.

성숙한 '나른 섹시' 티저 이미지와 주근깨를 그린 티저 스타일링도 화제다. 장동우는 "이번 앨범은 스타일링이 나오고, 그 후에 곡과 콘셉트가 정해졌다. 내추럴함을 보여주고 싶었는데, 헤어 아티스트님이 색상도 많이 쓰고 변화도 많이 주셨다. 이미 제 팬분들은 헤어아티스트님께 '모발 변태'라 하신다"고 했다.

또 "주근깨는 이런 식으로 표현하면 자연과 어울릴 것 같다고 하시더라. 인디언처럼 숲에서 촬영은 어떨 것 같냐고 해서, 그런 내추럴함과 태초에서 시작한 일깨움을 보여주고 싶었다"고 설명했다.

외적 변화를 위해 신경쓴 점으로는 "벌크업이 안 되는 스타일이다. 하루 6~7끼 먹어야 체중이 좀 올라온다고 하더라. 평소 칼로리 소비도 많아서, 먹는 거에 치중을 많이 두고 있다. 재수없다고 표현할 수 있지만 저는 오히려 더 먹고 더 운동했다"며 쑥스러워했다.

이어 "뮤직비디오 속 상의 탈의 장면을 보는데, 운동을 더 할 걸 그랬다. 펌핑을 더 하지 못한 것에 아쉬움이 있다. 자신감 있게 촬영을 했고, 욕조신이나 살수신이 많으니 이번 활동에 플러스 워터밤까지 가고 싶다"고 바랐다.


장동우. 사진 제공=장동우
노래에 알람 소리가 들어간 것도 관심사다. 장동우는 "알람 소리를 듣자마자 이거인 것 같더라. 흔히 말하는 '어그로'를 끌고 싶었다. 알람 듣자마자 기분 나빠하는 분들도 계셨다. 그래도 전체 블라인드 테스트 포함해서, 이 알람 소리가 좋았다"고 고백했다.

끝으로 "이번 앨범을 통해 올라운더고 능력치를 보여주고 싶었다. 알람이 들어간 이러한 노래에 이런 춤을 출 수 있다는 걸 보여주고 싶었다. 그 오묘함을 선사하고 싶었다. 기괴하면서 해괴한 노래지만, 제가 또 긍정 바이러스라는 아이콘을 가지고 있기 때문에, 듣기에 기분이 나쁘지 않다는 걸 추구미로 담았다"고 덧붙였다.

장동우의 미니 2집 '어웨이크'는 18일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

