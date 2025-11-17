[인터뷰③]인피니트 장동우 "코르티스 같은 팀 만들고파, 5년 뒤에 후배…

|
[스포츠조선 정빛 기자] 인피니트 장동우가 후배 양성을 언급했다.
특히 인피니트 멤버들이 어떤 조언과 응원을 해줬을 지에도 궁금증이 생긴다. 장동우는 "성열 씨가 제 자작곡을 듣더니, 팬분들한테 유료 소통 앱으로 '동우형이 저 곡 나 준대'라고 말했더라. 그리고 성종 씨는 왜 이렇게 안무가 어렵냐고 했다. 우현 씨와 엘 씨도 노래 잘 뽑았다고 해줬다. 막 재킷 감독님 번호를 저에게 물어보곤 그랬다. 그러니 자신감이 생긴다. 다들 제 앨범에 관심도가 높은 것 같아서 고마운 것 같다"라고 말했다.
이성열과는 이미 신곡 '스웨이'로 챌린지도 찍었다고. 장동우는 "성열 씨와 이미 챌린지를 찍었는데, 춤추는 게 아닌 옆에서 박수치는 걸로 찍었다. 이지버전으로 다시 만들어야겠더라. 다들 아직까지 못 출 거 같다고 했다"며 웃었다.
|
이어 "그 부분에 있어서는 생각을 가지고 마음가짐도 있고 자신감도 있다. 5년 뒤, 저의 뒤를 이을 보이그룹 양성을 생각하고 있다. 제가 뮤지컬도 진행하다 보니, 그런 후배와 같이 플레이어로도 작품하면 재밌을 것 같다"고 솔직한 마음을 드러냈다.
후배 양성에 관심이 큰 만큼, 요즘 어떤 보이그룹을 주목하고 있는지도 들려줬다. 장동우는 "코르티스의 '고'를 보고 감탄했다. 진짜 많이 비워낸 음악과 춤인데, 제가 추구한 스타일이었다. 춤추기 좋고, 표현하기 좋은 음악이라 생각해서 계속 많이 맴돌더라. 그런 그룹을 만들고 싶다"고 소망했다.
장동우의 미니 2집 '어웨이크'는 18일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com