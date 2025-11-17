[인터뷰③]인피니트 장동우 "코르티스 같은 팀 만들고파, 5년 뒤에 후배 양성 목표"

장동우. 사진 제공=장동우

[스포츠조선 정빛 기자] 인피니트 장동우가 후배 양성을 언급했다.

장동우는 최근 서울 용산 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "5년 뒤에 저의 뒤를 이을 보이그룹 양성을 생각하고 있다"라며 "코르티스 같은 팀을 만들고 싶다"라고 했다.

2010년 6월 인피니트로 데뷔한 장동우는 2019년 2월 데뷔 9년 만에 첫 솔로 앨범을 발표하고, 다시 무려 6년 8개월 만에 두 번째 솔로 앨범 '어웨이크'로 돌아온다. 'K팝 레전드' 인피니트의 메인 댄서인 동시에 랩, 보컬, 작사, 작곡까지 해내는 올라운더 장동우의 귀환에 많은 팬이 반가움을 표하고 있다.

특히 인피니트 멤버들이 어떤 조언과 응원을 해줬을 지에도 궁금증이 생긴다. 장동우는 "성열 씨가 제 자작곡을 듣더니, 팬분들한테 유료 소통 앱으로 '동우형이 저 곡 나 준대'라고 말했더라. 그리고 성종 씨는 왜 이렇게 안무가 어렵냐고 했다. 우현 씨와 엘 씨도 노래 잘 뽑았다고 해줬다. 막 재킷 감독님 번호를 저에게 물어보곤 그랬다. 그러니 자신감이 생긴다. 다들 제 앨범에 관심도가 높은 것 같아서 고마운 것 같다"라고 말했다.

이성열과는 이미 신곡 '스웨이'로 챌린지도 찍었다고. 장동우는 "성열 씨와 이미 챌린지를 찍었는데, 춤추는 게 아닌 옆에서 박수치는 걸로 찍었다. 이지버전으로 다시 만들어야겠더라. 다들 아직까지 못 출 거 같다고 했다"며 웃었다.

무엇보다 장동우가 이번 앨범을 위해 직접 투자했다는 점에서, 이미 인피니트컴퍼니 대표로 활동 중인 김성규의 조언이 컸을 것으로 보인다. 장동우는 "리더 성규형이 인피니트컴퍼니 대표로 있는데 '네가 드디어 나의 고충을 득달하고 통달할 수 있겠구나'고 하더라"며 전했다.


1인 기획사와 관련해서도 언급했다. 장동우는 "마지막에 울림엔터테인먼트 나오기 전까지 이중엽 대표님이 '네가 이사 자리에 앉아서 아이들을 같이 만들어보자;고도 하셨다. 하이헷에서도 '너 것도 같이 하면서 후배양성도 해보자'고 하셨다. 제가 아무래도 작사, 작곡도 하면서 프로듀싱 능력치가 있고, 고등학생부터 배틀도 하고, 춤으로 대회도 나가니 안무를 볼 줄 도 알아서 제안해 주신 것 같다"고 먼저 입을 열었다.

이어 "그 부분에 있어서는 생각을 가지고 마음가짐도 있고 자신감도 있다. 5년 뒤, 저의 뒤를 이을 보이그룹 양성을 생각하고 있다. 제가 뮤지컬도 진행하다 보니, 그런 후배와 같이 플레이어로도 작품하면 재밌을 것 같다"고 솔직한 마음을 드러냈다.


후배 양성에 관심이 큰 만큼, 요즘 어떤 보이그룹을 주목하고 있는지도 들려줬다. 장동우는 "코르티스의 '고'를 보고 감탄했다. 진짜 많이 비워낸 음악과 춤인데, 제가 추구한 스타일이었다. 춤추기 좋고, 표현하기 좋은 음악이라 생각해서 계속 많이 맴돌더라. 그런 그룹을 만들고 싶다"고 소망했다.

장동우의 미니 2집 '어웨이크'는 18일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com



