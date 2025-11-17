김영광, 현질에 카드깡까지 '게임 중독' 심각했다…'피부과 의사♥'에 각서 작성

기사입력 2025-11-17 23:56


김영광, 현질에 카드깡까지 '게임 중독' 심각했다…'피부과 의사♥'에 각…

[스포츠조선 김준석 기자] 전 국가대표 골키퍼 김영광이 방송에서 현질과 카드깡까지 벌인 '게임 중독' 실태가 공개돼 충격을 안겼다.

아내이자 피부과 의사 김은지는 "또 현질했냐"며 분노했고, 김영광은 결국 재발 시 아내 카드 반납을 약속하는 각서까지 작성했다.

17일 방송된 SBS '동상이몽 시즌 2 - 너는 내 운명'에서는 전 국가대표 골키퍼 김영광의 심각한 무릎 상태가 공개됐다.

이날 두 달 만에 돌아온 김영광, 김은지 부부는 한층 무거운 표정으로 등장했다. 은퇴 후에도 꾸준히 축구를 이어온 김영광의 무릎에 적신호가 켜진 것.

전문의는 김영광의 무릎을 살피던 중 "관절염 때문에 무릎에 물이 많이 차 있는 거다. 70~80 노인들 상태다. 결국 휠체어 신세가 예정된 상태"라며 80대 수준의 퇴행성 관절염을 진단해 모두를 놀라게 만들었다.

김영광은 "축구 선수들은 뛰는 걸 많이 하는데 골키퍼는 점프를 많이 한다. 그래서 과부하가 오게 된다"라고 자신의 상태를 이야기했다.

이미 선수 시절 여러 차례 수술로 양측 무릎의 십자인대가 남아있지 않다고 밝힌 김영광은 그럼에도 불구하고 "고통은 이겨내야죠"라며 K6리그 공격수와 마라톤 도전까지 선언하며 무모한 열정을 보였다.

김구라는 "광기가 있다"라고 말했고, 태항호는 "그럼 무릎에 물이 차면 진 거 아니냐"라고 말해 웃음을 자아냈다.


현재 심한 염증으로 인해 일반인들의 2, 3배에 달하는 삼출액을 빼내야 하는 상황에 김영광은 아내에게 "손도 좀 잡아주고 해라"라고 이야기했고, 아내는 "내가 더 겁이 난다"라며 손을 꼭 잡는 모습을 보여 웃음을 자아냈다.

이어 김영광은 "물을 빼면 기분이 좋아진다. 팽창 되어 있던 게 빠지면 기분이 좋다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

결국 휴식을 취하라는 전문의의 조언에 따라 아내 김은지가 직접 운전까지 도맡아 집으로 향했다. 조수석에 탑승한 김영광은 "운전도 해주네"라며 웃는 모습을 보여 눈길을 끌었다.

김영광의 아내는 "내가 오빠 아프니까 특별히 해주는 거야"라며 전복과 닭으로 보양식을 준비하기 시작했다.

김영광의 아내는 전복을 손질하다가 부상을 당할 뻔했고, 눈물을 흘리며 "너무 놀라서"라고 이야기했다.


김영광, 현질에 카드깡까지 '게임 중독' 심각했다…'피부과 의사♥'에 각…
김영광은 "전복이 울렸냐"라며 "내가 해줄게"라며 직접 전복을 손질하는 모습을 보였다.

이후 김영광은 딸들에게 "너희 뭐 살 거 없냐. 아빠 카드로 사고 50% 할인해줄게. 아빠 계좌번호 알지. 너희들 4만원 어치 사면 나에게 2만 원씩 내야한다"라며 카드깡을 하기 시작했다.

김영광은 "저희 집 금융거래 하는 모습이다"라고 말했고, 서장훈은 "아이들에게 돈을 뜯은 거다"라고 지적해 웃음을 자아냈다.

아내가 올까 마음이 급해진 김영광은 "엄마가 올 수 있으니까 10분 내로 해야한다"라며 급한 모습을 보여 웃음을 자아냈다.

아내가 오자 김영광은 서둘러 자리를 피했고, "애들 좀 쉬게 하자"라며 아내에게 이야기했다.

또 아내는 딸들의 과외를 직접 해주는 뇌섹녀의 모습을 보여 눈길을 끌었다.

김영광은 홀로 거실로 나와 게임 삼매경에 빠졌고, 아내는 게임을 하는 걸 본 후 "게임 한 시간만 하기로 하지 않았냐"라고 지적했다.

하지만 김영광은 "한 시간인데"라며 변명했고, 요리를 시작 전부터 게임을 하고 있던 김영광을 본 아내는 "한 시간 아니다"라고 말했다.

이때 김영광은 아내의 게임 만류에도 "말 시켜서 죽었잖아"라며 뻔뻔한 태도를 보여 현장을 얼어붙게 만들었다

결국 화가 난 아내는 "그럴거면 게임 하지마. 빨리 꺼"라고 이야기했지만, 김영광은 쳐다보지도 않고 "잠깐만 전쟁 중이다. 죽을 수 있다"라며 게임에만 집중하는 모습을 보였다.

대화가 안통하자 아내는 결국 안방으로 자리를 옮겼지만 김영광은 게임에만 집중하는 모습을 보였다.

이때 김영광의 핸드폰에는 아내에게 장문의 메시지가 도착했고, 아내는 딸들의 교육 문제와 핸드폰 게임문제를 지적했다.

김영광은 장문의 글을 읽고 바로 아내에게 바로 가 "이제 게임 안 할게"라며 사과했지만 아내는 "삭제하면 뭐하냐. 또 다시 아이디 만들어서 하는데"라고 분노했다.

김영광은 "다시 깔면 내가 와이프 카드를 반납할게"라고 이야기했지만, 아내는 "내가 그 말을 어떻게 믿냐"라고 이야기했다.

이때 아내는 김영광의 폰에서 현질을 한 내용까지 봤고, 김영광은 결국 각서까지 작성했다.

각서에는 다시 게임을 할 경우에 와이프 카드를 반납한다는 내용을 적었다.

narusi@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'75kg 살찐' 김지연, 당뇨·고지혈증 충격.."하루 한 끼·라떼로 버텼다"

2.

속옷만 입고 피아노 치던 이해인, "40억 자산가와 결혼" 깜짝 발표[SC이슈]

3.

S.E.S 슈, 사업 대박나더니..중국으로 떠났다 "전세계에 알리고파"

4.

'♥정조국 기러기' 김성은, 안타까운 근황 "우울증 걸려..팔 골절·인대 파열 심각"

5.

배우 나나 집서 강도 행각..30대 남성 "생활비 부족해 범행, 연예인 집인 줄 몰랐다"

연예 많이본뉴스
1.

'75kg 살찐' 김지연, 당뇨·고지혈증 충격.."하루 한 끼·라떼로 버텼다"

2.

속옷만 입고 피아노 치던 이해인, "40억 자산가와 결혼" 깜짝 발표[SC이슈]

3.

S.E.S 슈, 사업 대박나더니..중국으로 떠났다 "전세계에 알리고파"

4.

'♥정조국 기러기' 김성은, 안타까운 근황 "우울증 걸려..팔 골절·인대 파열 심각"

5.

배우 나나 집서 강도 행각..30대 남성 "생활비 부족해 범행, 연예인 집인 줄 몰랐다"

스포츠 많이본뉴스
1.

"레이예스 포기할 용기 있을까?" 김태형 감독의 조심스런 진심, 80억 FA → 14억 美올스타 유격수로?…책임있는 결단이 필요해 [SC초점]

2.

"150km로 KBO 평정, 일본전이 진짜 시험대" 결과는 4사구 23개 충격 남발...뭐가 문제였나

3.

"땡큐! 홀란→이탈리아 PO 이탈" 홍명보호, 사상 첫 포트2 확정…최소 24위 확보, 가나 '유종의 미' 사활

4.

야전 '작전참모'로 돌아온 손시헌 QC코치 → "가족 같은 느낌도 있지만 어깨 무겁다"

5.

"한국 축구 안 두렵다" 중국에 박살난 이민성호, 핑계댈 게 없다…'中 양민혁'도 부상으로 못 뛰어

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.