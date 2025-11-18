'K-콘텐츠 스타트업 미래 물결을 만나다'…韓콘텐츠진흥원 '2025 콘텐…

|
[고재완의 ShowBIZ] 문화체육관광부(장관 최휘영)와 한국콘텐츠진흥원(원장직무대행 유현석, 이하 콘진원)은 오는 27일부터 29일까지 서울 CKL스테이지에서 '2025 콘텐츠 넥스트 웨이브'를 개최한다.
◇ 창업의 물결, 콘텐츠 스타트업 데모데이 '콘텐츠 웨이브'
27일 열리는 '콘텐츠 웨이브'는 2025년 콘텐츠 스타트업 지원사업의 최종 결선 데모데이로, 사업별 예선을 거쳐 선발된 6개 스타트업이 참여한다. 참가 기업은 투자 설명회 발표를 통해 우수기업 선정을 위한 경쟁을 펼치며, 수상 기업에게는 총 2천1백만 원의 상금이 주어진다.
또한, 콘진원 스타트업 지원사업 10년의 성과를 돌아보는 발표와 함께, 콘텐츠 창업지원 유공 민간기관에 대한 포상 수여식도 진행된다. 올해 신설된 이번 포상에는 문화체육관광부 장관상과 한국콘텐츠진흥원장상이 포함되며, 스타트업 육성 분야에 대한 정부의 민관협력 의지를 제도적으로 반영한 점에서 상징성이 크다.
◇ 기술의 물결, 신기술융합콘텐츠 스타트업 데모데이 '컨버전스 웨이브'
28일에는 신기술융합콘텐츠 분야의 스타트업들이 경쟁하는 '컨버전스 웨이브'가 열린다. 15대 1의 경쟁률을 뚫고 결선에 오른 5개 기업이 총 9천만 원의 상금을 두고 경연에 나선다. 결선 기업은 드랩(시각 검색 증강 생성 비주얼 알에이지(Visual RAG) 기반 상업용 콘텐츠 생성 설루션) 북아이피스(인공지능(AI) 기반 교육 콘텐츠 플랫폼) 사운드플랫폼(오디오 콘텐츠 인공지능(AI) 마스터링 설루션) 오디오가이(공간음향 지식재산(IP) 제작 및 공급 통합 설루션 'SOUND360') 인쇼츠(프리미엄 콘텐츠 특화 인공지능(AI) 영상 복원·업스케일링 설루션)이다.
2부에서는 'K-콘텐츠, 미래를 열다'를 주제로 전문가 강연이 열린다. 류정혜 과실연 AI 미래포럼 공동의장(전 카카오엔터테인먼트 미래전략 부사장)은 '글로벌 시장에서 살아남는 K콘텐츠의 미래 전략'을, 이승우 스튜디오리얼라이브 대표는 '엔터테크, K-콘텐츠의 미래를 그리다: 공간과 경험의 확장을 중심으로'을 주제로 강연한다. 이어지는 대화형 공연 '신기술로 열어가는 콘텐츠의 미래'에서는 인공지능 등 혁신 기술이 콘텐츠산업에 미치는 영향과 스타트업의 대응 전략을 논의한다.
◇ 감성의 물결, 대중과 함께하는 기획 공연 '뮤직 웨이브 위드 CKL스테이지'
행사 마지막 날인 29일에는 '뮤직 웨이브 위드 CKL스테이지' 공연이 열린다. CKL스테이지 개관 10주년을 기념해 CKL기업지원센터 입주 및 졸업기업이 함께 꾸미는 이번 공연에는 섬세한 노랫말과 따뜻한 선율로 사랑받는 밴드 '브로콜리너마저' 감성과 실력을 겸비한 싱어송라이터 '윤마치' 제22회 한국대중음악상 올해의 신인상을 받은 포크 듀오 '산만한시선'이 출연한다. 공연은 무료로 진행되며, 11월 14일부터 20일까지 CKL스테이지 인스타그램을 통해 사전 신청할 수 있다.
콘진원 유현석 원장직무대행은 "이번 '2025 콘텐츠 넥스트 웨이브'는 스타트업과 투자기관, 그리고 국민이 함께 성과를 나누고 미래를 설계하는 뜻깊은 자리로 마련했다"라며, "이 행사가 K-콘텐츠산업의 넥스트 웨이브를 여는 출발점이자, 창의와 도전으로 K-콘텐츠 생태계에 새로운 활력을 불어넣는 계기가 되길 기대한다"라고 말했다.
'2025 콘텐츠 넥스트 웨이브'는 오는 25일까지 이벤터스 누리집을 통해 사전 신청할 수 있다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com