타잔, 현대무용 콩쿠르 2연패..무용계 난리 났는데 "이제 연예인 맞아"…

|
[스포츠조선 조윤선 기자] 혼성 그룹 ALLDAY PROJECT(올데이 프로젝트) 멤버 타잔이 '라디오스타'에 출연해 특별한 매력을 폭발시킨다. 그는 평소 애정하는 스타일링 아이템들을 꺼내 MC들과 '패피 5인조'를 결성하며 스튜디오를 단숨에 화보 촬영 장소로 만든다. 또한 다채로운 이력과 홍석천이 직접 '보석함'으로 픽한 그의 매력이 공개된다고 해 궁금증을 자아낸다.
그는 그룹 내 본인의 '포지션'에 대한 비하인드도 털어놓는다. 앞서 코요태 빽가가 '라디오스타'에서 언급한 바로 그 '자리'가 본인이 맞다는 사실을 밝혀 웃음을 유발하는 것. 또한 무서운(?) 여성 멤버들과 함께하는 활동 과정에서 겪은 솔직 담백한 스토리도 공개한다.
|
또한 김병현과 이전에 야구 관련 콘텐츠 촬영 차 만난 적이 있다고 밝힌다. 김병현은 "타잔이 양키스 팬이라고 하더라. 애리조나 앞에서 그 말을?"이라며 정색(?)한 뒤 웃어 예측불가 케미를 보여준다.
혼성 그룹 ALLDAY PROJECT의 데뷔곡 'FAMOUS' 무대를 준비하던 에피소드 역시 공개된다. 타잔은 떼창 녹음의 고충을 털어놓는가 하면, 특별한 이력을 가진 멤버 구성부터 색깔, 데뷔 준비 과정까지 '특별한 그룹'이 될 수밖에 없던 이유를 풀어내며 공감대를 형성한다.
남다른 패션 감각과 무용 실력, 화려한 데뷔 스토리를 가진 타잔의 다채로운 매력은 19일 수요일 밤 10시 30분 방송되는 '라디오스타'에서 확인할 수 있다.