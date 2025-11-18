훅 커진 D라인 공개한 걸그룹… AOA 유나, 배가 이렇게 나오다니[SCin스타]

기사입력 2025-11-18 14:53


훅 커진 D라인 공개한 걸그룹… AOA 유나, 배가 이렇게 나오다니[SC…
사진 출처=유나 계정

[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 AOA 유나가 만삭의 D라인을 담은 근황을 전했다.

유나는 17일 자신의 SNS에 "입덫으로 고생한 나날이 지나면서 막달까지 함께 한 스파산전관리, 산전운동 은 힐링 그 자체 였다"라는 글을 남겼다.

이어 "가만히 있지 못하는 엄마는 몸을 계속 움직이며 꾸준한 운동과 체중, 붓기 관리를 함께했다"며 "겨울이가 나와 함께한 10개월의 여정이 행복했기를"이라고 덧붙였다.

공개된 사진 속 유나는 검은색 민소매 상의를 입고 거울 앞에서 셀카를 찍고 있다. 한 손으로는 동그랗게 오른 D라인을 살짝 감싸안으며, 다가올 출산을 준비하는 안정된 분위기를 전한다.

유나는 지난해 2월 음악 프로듀싱 팀 '별들의 전쟁' 멤버 강정훈(프라이데이)과 결혼했다.


훅 커진 D라인 공개한 걸그룹… AOA 유나, 배가 이렇게 나오다니[SC…
사진 출처=유나 계정

훅 커진 D라인 공개한 걸그룹… AOA 유나, 배가 이렇게 나오다니[SC…
사진 출처=유나 계정

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'전남편 10억 떼준' 김주하 앵커, 이혼 9년 만 첫 언급 "이야기 안 하려고 했는데.."(데이앤나잇)

2.

'뇌신경마비 투병' 김윤아, 건강이상설에 입열었다 "15년 전 이야기, 지금 건강해"(아침마당)

3.

정시아, 눈물 쏟았다..결혼 16년 만에 고백 "♥백도빈 부려 먹기만 했다" ('두집살림')

4.

민희진, 어도어 공개저격 "뉴진스 3대 2 분리 구조 만들어"[SC이슈]

5.

김재원 아나, 31년 만 퇴사했는데..KBS 3년 출연 금지 "스케줄도 無"(4인용식탁)

연예 많이본뉴스
1.

'전남편 10억 떼준' 김주하 앵커, 이혼 9년 만 첫 언급 "이야기 안 하려고 했는데.."(데이앤나잇)

2.

'뇌신경마비 투병' 김윤아, 건강이상설에 입열었다 "15년 전 이야기, 지금 건강해"(아침마당)

3.

정시아, 눈물 쏟았다..결혼 16년 만에 고백 "♥백도빈 부려 먹기만 했다" ('두집살림')

4.

민희진, 어도어 공개저격 "뉴진스 3대 2 분리 구조 만들어"[SC이슈]

5.

김재원 아나, 31년 만 퇴사했는데..KBS 3년 출연 금지 "스케줄도 無"(4인용식탁)

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] '두산 박찬호' 떴다! 두린이 고백까지 → 4년 80억원 보장 78억원 초대박

2.

"범접할 수 없는 금액" KIA 왜 박찬호 잔류 백기 들었나, 사실상 80억 전액 보장이라니

3.

'와 이런 한국인 없었다' 역대 최초 추신수, 이치로의 길 갈 수 있나…명예의 전당 입회 후보 영광

4.

'대오열' 결국 매각! 손흥민과 똑같은 방식…1년 연장 옵션 발동→200억에 즉시 판매 "풀럼이 관심"

5.

박찬호→박해민 '최대어 전쟁' 모두 언급…6년 만에 PS 탈락, FA 판도 흔드는 '재건 의지'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재 및 재배포 금지.