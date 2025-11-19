'박명수♥' 한수민, 압구정에 가정의학과 개원…역시 '재테크의 여왕'

기사입력 2025-11-19 13:49


'박명수♥' 한수민, 압구정에 가정의학과 개원…역시 '재테크의 여왕'

[스포츠조선 이우주 기자] 개그맨 박명수의 아내이자 의사인 한수민이 서울 강남구 압구정동에 새 병원을 개원했다.

한수민은 19일 SNS에 "풍선 이쁘다"라는 글과 함께 병원 외부 전경을 공개했다.

한수민은 11월 압구정동에 가정의학과 의원을 새로 열었다. 새 병원은 기능의학과 비만클리닉 등을 중심으로 진료를 제공할 계획이다.

압구정 개원 소식은 한수민이 여러 부동산 투자로 이름을 알린 행보와 함께 다시 주목받고 있다. 한수민은 이른바 '스타벅스 재테크'로 큰 수익을 얻은 재테크의 여왕이기 때문. 특히 한수민은 노후 건물을 매입해 리모델링한 뒤 해당 건물에 스타벅스를 입점시키는 방식으로 큰 수익을 얻어왔다.

한수민은 지난 2011년 10월 서울 성북구 동선동 소재 4층짜리 구축 건물을 29억 원에 매입, 이후 리모델링해 전 층에 스타벅스를 입점시켰다. 이후 2014년 46억 6000만원에 건물을 매각, 17억 6000만 원의 시세차익을 거뒀다.

이후 2014년 10월에는 서울 서초구 방배동 함지박사거리 인근 건물을 89억 원에 매입 한 뒤 지상 5층 규모의 신축 건물을 지었다. 해당 건물 역시 스타벅스, 병원 등이 입점했으며 한수민은 2019년 173억 5000만 원에 건물을 매각해 약 63억 원의 시세차익을 거뒀다.

또 지난 2021년 7월 스타벅스가 입주해있던 서울 마포구 서교동 건물을 137억 원에 매입한 사실이 뒤늦게 알려지기도 했다. 2023년 10월 준공 후 디저트 카페와 엔터테인먼트사 등이 입주해 있는 것으로 알려졌다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이이경 루머 폭로자 "AI 아닌 진짜, 돈 물어내라 할까봐 거짓말했다"[전문]

2.

'46세' 이지혜, 입술 문신+실 리프팅 후 여배우 미모..반사판도 필요 없어

3.

[공식] 에이프릴 윤채경, '싱글대디' 이용대와 열애설 공식입장 "아티스트 사생활 확인불가"

4.

이경실 ‘4번 계란’ 결국 판매 중단…아들 손보승 운영 사이트 전면 폐쇄

5.

이경실 "돈에 환장한 사람 아냐, 잠도 못자고 눈물난다" 4번 달걀 신선도 결과 공개

연예 많이본뉴스
1.

이이경 루머 폭로자 "AI 아닌 진짜, 돈 물어내라 할까봐 거짓말했다"[전문]

2.

'46세' 이지혜, 입술 문신+실 리프팅 후 여배우 미모..반사판도 필요 없어

3.

[공식] 에이프릴 윤채경, '싱글대디' 이용대와 열애설 공식입장 "아티스트 사생활 확인불가"

4.

이경실 ‘4번 계란’ 결국 판매 중단…아들 손보승 운영 사이트 전면 폐쇄

5.

이경실 "돈에 환장한 사람 아냐, 잠도 못자고 눈물난다" 4번 달걀 신선도 결과 공개

스포츠 많이본뉴스
1.

'흥미진진' 김현수 삼국지 'LG=명분. 두산=낭만. KT=실리' → 김현수에게 최고의 가치는 무엇일까

2.

충격을 넘어 공포스럽다...박찬호에 80억 지른 두산, 김현수에 강백호까지 노린다니 현실 맞나

3.

"손흥민, 증인으로 법정에 섰다" 미국 복귀 전 '3억 갈취' 임신 협박女 비공개 재판 출석

4.

'이럴수가' 김하성 주전이라며, ATL 변심했다…'2928억설' 최대어 시장 뛰어들었다

5.

류현진처럼 한다면야 최고의 선택, 이마나가 332억 받고 컵스에서 FA 재수 결심...4명 QO 수용

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.