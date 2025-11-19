'박명수♥' 한수민, 압구정에 가정의학과 개원…역시 '재테크의 여왕'

|
[스포츠조선 이우주 기자] 개그맨 박명수의 아내이자 의사인 한수민이 서울 강남구 압구정동에 새 병원을 개원했다.
압구정 개원 소식은 한수민이 여러 부동산 투자로 이름을 알린 행보와 함께 다시 주목받고 있다. 한수민은 이른바 '스타벅스 재테크'로 큰 수익을 얻은 재테크의 여왕이기 때문. 특히 한수민은 노후 건물을 매입해 리모델링한 뒤 해당 건물에 스타벅스를 입점시키는 방식으로 큰 수익을 얻어왔다.
한수민은 지난 2011년 10월 서울 성북구 동선동 소재 4층짜리 구축 건물을 29억 원에 매입, 이후 리모델링해 전 층에 스타벅스를 입점시켰다. 이후 2014년 46억 6000만원에 건물을 매각, 17억 6000만 원의 시세차익을 거뒀다.
또 지난 2021년 7월 스타벅스가 입주해있던 서울 마포구 서교동 건물을 137억 원에 매입한 사실이 뒤늦게 알려지기도 했다. 2023년 10월 준공 후 디저트 카페와 엔터테인먼트사 등이 입주해 있는 것으로 알려졌다.
wjlee@sportschosun.com