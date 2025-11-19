타일러, 스타벅스 공식 입장문 내게 한 '샌드위치 사건' 전말 공개 ('라스')

기사입력 2025-11-19 13:50


타일러, 스타벅스 공식 입장문 내게 한 '샌드위치 사건' 전말 공개 ('…

[스포츠조선 이우주 기자] 타일러가 '라디오스타'에 출연해 스타벅스 코리아 본사에서 공식 입장문을 발표했던 샌드위치 사건부터, 외국인 최초로 '한글문화 확산 유공자 상'을 수상하게 된 비하인드, 9개 언어 공부법까지 공개한다. 또한, 한국과 얽힌 깊은 개인사까지 진솔하게 전한다.

오늘(19일) 수요일 밤 방송되는 MBC '라디오스타'(기획 강영선 / 연출 황윤상 변다희)는 김석훈, 김병현, 타일러, 타잔이 출연하는 '비정상 파수꾼 회담' 특집으로 꾸며진다.

타일러는 최근까지도 SNS를 뜨겁게 달군 샌드위치 사건을 소환한다. 스타벅스에서 샌드위치를 들고 결제를 기다리던 중 다른 손님이 먼저 앱으로 주문해 이를 가져가 버린 이야기로, 과연 대기업 입장문까지 발표하게 만든 샌드위치 사건의 경위는 무엇일지 호기심을 자아낸다.

최근 외국인 최초로 '한글문화 확산 유공자 상'을 수상한 비하인드도 풀어놓는다. 타일러는 '한글 과자는 왜 없냐'라는 단순한 의문에서 시작된 한글 과자 프로젝트를 소개하며, 3일 치 물량이 3시간 만에 완판 된 팝업 스토어를 열었던 당시의 뜨거웠던 분위기까지 전한다. 그는 한글을 사랑하는 마음에서 한글을 널리 알리고자 한글 콘텐츠를 만들게 된 이유를 설명해 감동을 더한다.

9개 언어를 구사하는 비결도 공개된다. 그는 "언어는 결국 패턴이다"라며 휴대폰 설정을 외국어로 바꾸는 방법, 불편을 먼저 경험해야 늘어난다는 공부법 등 생활 밀착형 언어 공부 꿀팁을 전수한다. 스페인어에서 독일어까지 다양한 언어를 습득하게 된 과정과 각 언어를 배울 때 겪었던 시행착오도 밝히며 출연자들의 폭풍 공감을 이끈다.

한국과의 깊은 연결고리도 소개한다. 타일러는 6.25 전쟁에 참전한 의무관이었던 할아버지의 특별한 이야기를 전하며 한국과의 깊은 인연을 자랑한다. 또한, 이어 국가 행사 사회를 맡은 최초의 외국인으로 활동했던 경험을 소환해 뿌듯함을 드러낸다.

타일러의 예능감 넘치는 에피소드와 뿌리 깊은 한국 사랑 이야기는 19일 수요일 밤 10시 30분 방송되는 '라디오스타'에서 확인할 수 있다.

한편, '라디오스타'는 MC들이 어디로 튈지 모르는 촌철살인의 입담으로 게스트들을 무장해제시켜 진짜 이야기를 끄집어내는 독보적 토크쇼로 많은 사랑을 받고 있다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

