아이돌 출신 태헌, 택시기사 '첫 취객 손님에 맨탈 와르르'..."마음이 아파"
[스포츠조선 김수현기자] 택시기사로 인생 2막을 연 제국의 아이돌 출신 태헌이 첫 취객 손님에 속상함을 감추지 못했다.
18일 유튜브 채널 '넥스트 태헌'에서는 '제아 태헌, 첫 취객에 멘탈 나감… 왜 갑자기 반말을?/평화로웠던 야간 운행.. 5시간 만에 빨간 갓등 켜고 달린 충격적인 이유' 영상이 업로드 됐다.
태헌은 "제가 두 번째 택시 운전을 하는데 제가 첫 날 운전해보고 좀 느꼈던 점이 밥 먹을 시간이 너무 아깝더라. 오늘의 목표액은 30만 원을 생각하고 있다. 오후 6시부터 새벽 6시까지 12시간을 탈 예정이다"라 밝혔다.
이어 "밥 먹는 시간을 조금 줄여서라도 한 번이라도 더 손님을 이렇게 모셔드려야 되겠다는 생각이 들어서 오늘은 김밥이랑 에너지바, 이런 것들을 조금 준비해서 미리 먹고 운전을 하는 게 좋지 않을까 싶다"라 했다.
태헌은 "오늘 한 번 최선을 다해서 저녁 늦게부터 아침 해 뜰 때까지 열심히 달려보도록 하겠다. 제가 과연 30만 원을 채울 수 있을지 없을지 여러분들 제 영상 보시면서 응원도 해주시고 밑에 댓글도 많이 달아주시면 감사하겠다"고 부탁했다.
뒤이어 탄 승객은 주소를 묻는 태헌에 신경질을 내며 "일단 출발해"라고 반말을 하는가 하면 갑작스럽게 목적지를 바꾸고 "어디로 가는 거냐"라고 계속해서 묻기도 했다.
태헌은 "방금 술을 드시고... 술이 과하신 분들이 타시다보니 마음이 조금 아팠다. 근데 그런 것 또한 과정이니까. 더 나아질 수 있는 과정이니까"라고 털어놓았다.
